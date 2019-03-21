HUBLOT大玩跨界聯名 拉攏法拉利、藝術家齊推吸睛新表

2019-03-21 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



世上規模最大的巴塞爾珠寶暨鐘表展（Baselworld）最後一次在三月登場，在集團下定位為高級運動表的宇舶（HUBLOT）也不意外的端出了與法拉利車隊聯名的紀念表、更有跨足GT跑車領域的腕表。以及和品牌大使兼藝術家Richard Orlinski合作的系列新表款，被暱稱「刺青表」的Big Bang Sang Bleu系列亦有全新的風貌，看得出來今年是HUBLOT主打跨界聯名的一年。

今年是法拉利車隊（Ferrari）成立的90周年，身為合作夥伴的HUBLOT怎能可能錯過這大肆慶祝的機會，因此在巴塞爾的表展開幕儀式時，就直接飽跑車開進會場，話題性十足。而擅於掌握材質特色的HUBLOT也在這一次的周年紀念Big Bang Scuderia Ferrari腕表上，巧妙的利用鉑金、3D立體碳纖維、藍寶石水晶玻璃表殼，象徵法拉利賽車運動的傳統、現代與未來。三種不同版本，在表殼側面、數字與時標皆採用車隊經典配色，黃色搭配鉑金、紅色搭配3D碳纖維、黑色搭配藍寶石款式，皆限量90只，其中還包括10個「收藏家」套組，能一次擁有三大表款。

同樣是賽車主題，這一次HUBLOT還挺進了GT跑車領域，推出經典融合系列法拉利GT腕表，「輕薄」是其特色之一，這在品牌的表款是相當少見的。表身厚度僅6.75毫米，但具備3日動力儲存的計時機芯，且與Big Bang Scuderia Ferrari腕表一樣有著三款不同材質表殼，包括限量1,000只的鈦金屬版本、皇金（King Gold）與3D立體碳纖維版本則分別限量500只。

此次，巴塞爾珠寶暨鐘表展的新品，HUBLOT把另一重點放在和藝術家聯手的表款上。其一是在1月日內瓦表展（Geneva Day）就有新款的經典融合系列Orlinski腕表。在這3月HUBLOT還是同樣能玩出新花樣，不同先前的鏤空機芯，全新的表款使用Richard Orlinski雕塑作品中的招牌元素如摺線、多面切割等，微縮放置於表盤上，折射出如同鑽石的光芒。因此除了鈦金屬與皇金（King Gold）的表殼版本之外，HUBLOT還備有鑲鑽、滿鑽裝飾的表款，讓裡外都「閃閃發亮」。