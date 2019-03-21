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「進得了電梯的寵物」都能住進來！亞洲第一家金普頓酒店開幕

2019-03-21 18:09聯合報 記者羅建怡╱即時報導

亞洲第一家金普頓酒店，開進台灣。這是馬來西亞鼎聯集團向日勝生活科技承租原名「仁愛本真」的地上權豪宅，再斥資4億改裝的「金普頓大安酒店」，也是洲際酒店旗下「金普頓酒店」首次進軍亞洲市場，同時是洲際酒店繼英迪格酒店、皇冠假日酒店、假日酒店及智選假日酒店之後，插旗台灣的第5個酒店品牌。

金普頓大安酒店總經理林原衛表示，第一年平均房價約7,000元∼8,000元，目標住房率可達5成，挑戰東區精品酒店最高平均房價，加上觀光飯店進入高度競爭期，營運後成效備受矚目。林原衛指出，亞洲第一家金普頓選在台北，是因文化、服務與人情味在亞洲數一數二，與金普頓的特質近似；大安金普頓的競爭力，「在於獨有且無微不至的服務」，像是出借任何旅行忘帶的物品，為趕時間的旅人準備可帶著走的早餐，傍晚免費提供紅白酒及調酒，每房備有瑜珈墊、按摩器，甚至是為寵物打造的專屬客房。

金普頓大安酒店由國際著名的設計團隊Neri & Hu打造，樓高14層、設有129間客房，並透過與香港佳民集團合作，設有「The Tavernist」餐廳及酒吧。特色之一的專屬「寵物樓層」，金普頓大安酒店公關暨夥伴關係經理Kathryn表示，「只要進得了電梯，就可住進來」，寵物無限制，據說，金普頓全球各館已招待羊駝、迷你馬、浣熊、金剛鸚鵡、蛇，甚至是「一整窩的螞蟻」，有4種寵物房型，寵物住飯店，房間還會準備寵物專用飯碗、飲水碗、小零食與寵物床，且不另加價。

第一家金普頓酒店及餐廳於1981年在美國舊金山開幕，是全世界最早採用「精品飯店」概念經營的酒店，也是美國西岸精品酒店先驅，標榜比1998年在美國紐約開幕的W飯店還要早了17年，預料也將成為金普頓大安酒店在台的重要賣點。

除了金普頓大安酒店預計3月起試營運，洲際酒店集團目前在台尚有6間籌備中據點，預計未來3年陸續開幕，將全台直營據點拓增至13處。其中，台北火車站逸衡（Even）酒店、台北大直英迪格酒店有機會在今年開出。

此外，「金普頓大安酒店」開幕後，預料將直接挑戰信義區君悅酒店、香格里拉台北遠東國際大飯店，位在東區頂好商圈、華泰飯店集團投資經營的「HOTEL PROVERBS賦樂旅居」也應有所衝擊。

金普頓大安酒店寵物友善房，毛小孩不限定種類可進入酒店電梯並共同入住。圖／金普頓大...
金普頓大安酒店寵物友善房，毛小孩不限定種類可進入酒店電梯並共同入住。圖／金普頓大安提供
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金普頓酒店及餐廳友善動物，推行「寵物樂園Pet Friendly」，貼心的準備招...
金普頓酒店及餐廳友善動物，推行「寵物樂園Pet Friendly」，貼心的準備招待寵物的小驚喜。圖／金普頓大安提供
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金普頓酒店在客房中提供免費的瑜珈器具以及24小時的瑜珈頻道。圖／金普頓大安提供
金普頓酒店在客房中提供免費的瑜珈器具以及24小時的瑜珈頻道。圖／金普頓大安提供
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