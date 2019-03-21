買美妝特惠組不用苦等母親節 百貨促銷提前開戰！

2019-03-21 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



春季新品紛紛上市，雖然母親節檔期尚未到來，但百貨促銷戰已提前進行，讓消費者買新品除了早買早享受，也希望業績提早入袋為安，祭出早鳥價優惠，提早點燃早春第一波戰火。

● 板橋大遠百化妝品單筆3千送3百最低下殺22折

板橋大遠百即日起至4月8日推出「化妝品搶先GO」檔期，回饋高達15%，化妝品單筆滿3千送3百、滿1萬再加送2百。百貨服飾單筆滿3千送2百。聯合13大銀行推出全館單筆10,000送400。

且美妝特惠組現在就買得到不用再等母親節，CLARINS黃金雙激萃推出超級精華黃金大容量組，價值5,428元，優惠價3,980元。LANCOME「小黑瓶」肌因日夜修護組價值10,095元，優惠價6,200元，限量50組。萬年不敗SK-II經典青春限定組價值7,613元，卡友價5,292元，限量30組。

ESTEE LAUDER「小棕瓶」特潤亮眼修護組價值9,249元，優惠價5,550元，限量15組。契爾氏金盞花明星組內含話題新品「水凝霜」價值3,690元，特價3,100元，限量30組。Kanebo BLS深層美白化妝水價值2,600元，卡友價1,170元，再享買一送一，相當於22折，限量30組。

● 台中大遠百化妝品累計3千送3百、百貨服飾累計5千送5百

台中大遠百美麗購物節啟動，即日起至4月17日化妝品、內睡衣單日累計滿3千送3百、4月14日前百貨服飾當日累計滿5千送5百，全館刷指定銀行卡再享2%優惠，數位3C首度配合銀行卡直接祭出5%回饋。另外還3月29日前國際精品單櫃滿1萬送5百、4月7日前大家電單筆滿1萬送1千。

● SOGO復興館歐洲周、SOGO敦化館VIP DAY卡友享回饋

SOGO復興館3月22日至4月14日推出「歐洲周」，精選多樣歐系春夏商品登場，3月26日至3月28日期間持快樂購卡當日累積消費滿1千元，可兌換「瑞士Hero蜂蜜&果醬禮盒8入」，4月3日至4月14日再享「7大銀行4%回饋無上限」回饋。活動期間還有8F City Hall有主婦最愛的「歐系精品鍋具&廚房家電生活用品展售會」(3/22～4/1)，匯集BOSCH、ASKO、Miele等7大品牌。