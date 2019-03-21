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內衣也玩修容！EASY SHOP推夢幻蕾絲系列

2019-03-21 17:28經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣女性朋友們的身材其實普遍都不錯呢！根據內衣品牌EASY SHOP調查發現，台灣女性胸型近八成都是豐滿胸型。只不過，要特別留意的是，這當中高達一半以上的女性可能同時具有體重過重又不運動的特質，因此非常容易產生胸型太豐滿，視覺上更有橫向擴張的效果。

EASY SHOP進一步指出，隨著飲食及生活習慣的改變，台灣女性內衣罩杯日益向上成長，過去10年以A、Ｂ罩杯為主，目前則以C、D罩杯為主。

此外，根據EASY SHOP近二年的銷售顯示，A罩杯約佔2%、B罩杯佔20%、C罩杯佔34%、D罩杯佔25%、E罩杯佔13%，F罩杯以上佔6%，顯見台灣女性胸部豐滿程度日益成長。

此外，EASY SHOP也進一步調查女性心中理想的罩杯尺寸是C罩杯，其次則是D罩杯及B罩杯，E罩杯更次之。

不過，調查也發現仍有近八成女性並不滿意自己的胸部，主因在於胸部變大變豐滿卻不保證胸型好看漂亮。至於女性心目中的漂亮美胸則應具備胸型立體、上挺適中，至於最令時下女性困擾的是，豐滿的胸部稍有不慎沒有做好日常保養，便很容易有外擴、下垂、副乳、顯胖顯厚的問題。

於是，EASY SHOP內衣設計師本季從化妝時的「修容」概念出發，今年春夏首發新款內衣「夢幻蕾絲」系列，便訴求透過獨家設計的「奇肌修容片」，能改善外擴、下垂、副乳，還有顯胖顯厚的問題。

其概念主要是利用深淺雙膚色罩杯設計，以色差產生裸色視覺顯瘦效果，其中深膚色弦月片在淺膚色罩杯上彷彿為胸部兩側打上修容底妝一般，呈現前中飽滿立體、側邊顯瘦效果。

EASY SHOP「夢幻蕾絲」系列，除了有已上市的3/4罩心機款外，還有一抹內衣款，預計4月推出，共有粉膚、淡藍、深藍、粉紫、靛紫、粉黃等色選。

根據內衣品牌EASY SHOP調查發現，台灣女性胸型近八成都是豐滿胸型。 圖／E...
根據內衣品牌EASY SHOP調查發現，台灣女性胸型近八成都是豐滿胸型。 圖／EASY SHOP提供
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EASY SHOP今年春夏首發新品-「夢幻蕾絲」系列，除了有已上市的3/4罩心機...
EASY SHOP今年春夏首發新品-「夢幻蕾絲」系列，除了有已上市的3/4罩心機款外，還有一抹內衣款，預計4月推出，共有粉膚、淡藍、深藍、粉紫、靛紫、粉黃等色選。 圖／EASY SHOP提供
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