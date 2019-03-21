全球唯一粉紅門市！ Lady M四月新品櫻花、玫瑰千層同步登場

2019-03-21 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



四月份的Lady M「粉」浪漫！這次以春季花香為靈感，推出期間限定「櫻花莓果千層蛋糕」以及「玫瑰千層蛋糕」，並於4/4至5/15期間，在SOGO台北復興館設計全球第一間、也是唯一一間的粉紅門市，同步祭出快閃限定口味「百香果起司蛋糕」，三款限定口味都能在快閃限定店購買（玫瑰千層蛋糕預購取貨）。

首度在台灣上市「櫻花莓果千層蛋糕」，主廚將春日氣息轉化為櫻花甜點，以日本琦玉縣所產的櫻花果醬與主廚特別調製的草莓果泥，調和出淡淡粉色的奶油，抹上薄嫩蛋皮，最上層的粉色鏡面，是由櫻花果醬與白巧克力製成的甘納許，再灑上桃粉色的覆盆子粉點綴，呈現花香與草莓的甜美氣息，櫻花莓果千層蛋糕將於4/3至4/29，全省三間門市販售。

曾在去年七夕情人節推出的「玫瑰千層蛋糕」同步回歸，選在母親節前夕，推出適合小家庭㇐起分享的六吋玫瑰千層蛋糕，每一口吃得到淡淡玫瑰香氣，上層淡粉色的玫瑰果露鏡面，典雅浪漫造型很適合作為母親節蛋糕，將於4/8至4/22限定網路預購，限量500顆。此外，凡預購六吋玫瑰千層蛋糕，即贈保養品牌茱莉蔻Jurlique玫瑰煥顏泡沫潔顏乳(20g)與Julique專屬纖手服務券，憑券消費再加贈Julique護手霜15ml。

另外，即將於4/4在SOGO台北復興館B2快閃登場的「Lady M粉紅期間限定店」，特別推出SOGO限定「百香果起司蛋糕」，主廚將百香果醬與馬斯卡彭起司，打造出綿柔口感、溫煦的乳酪香與迷人果香，並在底層的全麥餅乾裡加入椰子片，淡淡椰香加上百香果的酸甜滋味，表現水果與起司蛋糕結合的獨特風味。配合限定店登場，4/4至4/7連假期間只要身著粉紅色服飾或任何粉色配件、妝容，於Lady M粉紅門市不限消費金額，即可獲得外帶套餐優惠券乙張。

「Lady M粉紅期間限定店」

地點：SOGO台北復興館B2 (台北市忠孝東路三段300號)

時間：4/4-5/15，週日~週四10:00~21:30；週五、週六及例假日前一天10:00~22:00 (售完為止)，只限外帶。

特別活動：4/4-4/7身著粉紅色服飾或任何粉色配件、妝容，不限消費即可獲得外帶套餐組合券乙張。(數量有限，送完為止)