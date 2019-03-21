趙薇和周冬雨較靚拎TB Bag擺酷 CELINE的金屬新款浮誇張揚

2019-03-21 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



BURBERRY 2019春夏系列中的新款TB Bag，釋出品牌代言人趙薇、周冬雨演繹的圖片，趙薇不改幹練自信女性的風範，相較之下周冬雨的包款與美腿都是視覺焦點，是難得出現的性感氛圍，兩人演繹出迥然不同風格。

TB BAG是創意總監Riccardo Tisci以品牌創辦人Thomas Burberry 的姓名縮寫字母TB為包釦設計，也是他入主BURBERRY之後的首批包款作品，趙薇身穿2019春夏系列，搭配紅色TB Bag，周冬雨以燈籠袖棉質襯衫式連衣裙演繹黑色TB Bag，各自展現特質，除了鎖釦包，還推出腰包、信封包等款式，分別有單色、雙色及印花圖案等變化。手袋配色以黑、深棕和深紅以及蜜金色為主，黑色搭配白色Burberry London England標誌、黑色搭配小鹿印花是當代時髦款，此外亦有大不列顛紅搭配嵌花Monogram圖案，都為包款帶來不同表情；TB Bag有可調節拆卸式的斜背帶，穿搭多元；包款上的TB金屬標誌為義大利手工製成，有淺金色、銀色、綠松石色和人造玳瑁等4種顏色可選。