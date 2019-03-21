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趙薇和周冬雨較靚拎TB Bag擺酷 CELINE的金屬新款浮誇張揚

2019-03-21 16:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

BURBERRY 2019春夏系列中的新款TB Bag，釋出品牌代言人趙薇、周冬雨演繹的圖片，趙薇不改幹練自信女性的風範，相較之下周冬雨的包款與美腿都是視覺焦點，是難得出現的性感氛圍，兩人演繹出迥然不同風格。

TB BAG是創意總監Riccardo Tisci以品牌創辦人Thomas Burberry 的姓名縮寫字母TB為包釦設計，也是他入主BURBERRY之後的首批包款作品，趙薇身穿2019春夏系列，搭配紅色TB Bag，周冬雨以燈籠袖棉質襯衫式連衣裙演繹黑色TB Bag，各自展現特質，除了鎖釦包，還推出腰包、信封包等款式，分別有單色、雙色及印花圖案等變化。手袋配色以黑、深棕和深紅以及蜜金色為主，黑色搭配白色Burberry London England標誌、黑色搭配小鹿印花是當代時髦款，此外亦有大不列顛紅搭配嵌花Monogram圖案，都為包款帶來不同表情；TB Bag有可調節拆卸式的斜背帶，穿搭多元；包款上的TB金屬標誌為義大利手工製成，有淺金色、銀色、綠松石色和人造玳瑁等4種顏色可選。

早前也推出全新包款的CELINE創意總監Hedi Slimane，在本季也以張揚的金、銀色系上市全新的16、C以及ESSENTIALS皮件系列，高調的金屬色別具個性，為追崇Hedi Slimane的粉絲們帶來耳目一新的視覺享受。

TB Bag monogram印花款式，售價85,000元。圖／BURBERRY...
TB Bag monogram印花款式，售價85,000元。圖／BURBERRY提供
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TB Bag雙色款式，售價85,000元。圖／BURBERRY提供
TB Bag雙色款式，售價85,000元。圖／BURBERRY提供
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周冬雨以簡約的白色洋裝搭襯黑色款TB Bag。圖／BURBERRY提供
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趙薇詮釋深紅色款式的TB Bag，霸氣而自信。圖／BURBERRY提供
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TB Bag（中）售價85,000元、（小）售價75,000元。圖／BURBER...
TB Bag（中）售價85,000元、（小）售價75,000元。圖／BURBERRY提供
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周冬雨以簡約的白色洋裝搭襯黑色款TB Bag。圖／BURBERRY提供
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C Charm亮金色格紋襯芯小牛皮小型肩背包，售價44,500元。圖／取自cel...
C Charm亮金色格紋襯芯小牛皮小型肩背包，售價44,500元。圖／取自celine.com
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C Bag銀黑拼色格紋襯芯小牛皮中型鍊帶包，售價11萬元元。圖／取自celine...
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TB Bag Burberry London England標誌款式，價格店洽。...
TB Bag Burberry London England標誌款式，價格店洽。圖／BURBERRY提供
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Luggage Nano亮金色小牛皮肩背提包，售價89,000元。圖／取自cel...
Luggage Nano亮金色小牛皮肩背提包，售價89,000元。圖／取自celine.com
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16 Bag亮銀色荔枝紋小牛皮小型肩背提包，售價13萬5,000元。圖／取自ce...
16 Bag亮銀色荔枝紋小牛皮小型肩背提包，售價13萬5,000元。圖／取自celine.com
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TB Bag腰包款式，售價43,500元。圖／BURBERRY提供
TB Bag腰包款式，售價43,500元。圖／BURBERRY提供
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創意總監Riccardo Tisci推出的TB Bag系列。圖／BURBERRY...
創意總監Riccardo Tisci推出的TB Bag系列。圖／BURBERRY提供
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