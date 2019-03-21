adidas「冰與火之歌」聯名限量鞋 各大家族軍團標誌穿上腳

2019-03-21 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



運動品牌玩聯名這次找上熱門影集！《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)最終季即將上映，adidas搶先推出聯名鞋款，以指標性跑鞋Ultraboost搭配全新配色與設計細節，企圖全力圈粉；而PUMA 則再度與北歐街頭精品 Han Kjøbenhavn 創立人兼創意總監 Jannik Davidsen 合推潮鞋，前衛的外型設計讓它尚未亮相就成為社群媒體討論焦點。

adidas Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款一共6款，以劇中各大家族的主題特色為靈感，運用全新配色詮釋各大家族的家徽及軍團特色，在鞋舌內側更印有象徵性標誌或文字，鞋後跟標籤上則有各家族及軍團的信奉箴言。

此外，除了特製的抽屜式鞋盒之外，鞋墊上也標示著Game of Thrones劇名的字樣，所有細膩的設計巧思，可望吸引劇迷與鞋迷的目光焦點。限量聯名鞋款將於3月22日全球同步上市。