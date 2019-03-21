adidas「冰與火之歌」聯名限量鞋 各大家族軍團標誌穿上腳
運動品牌玩聯名這次找上熱門影集！《冰與火之歌：權力遊戲》(Game of Thrones)最終季即將上映，adidas搶先推出聯名鞋款，以指標性跑鞋Ultraboost搭配全新配色與設計細節，企圖全力圈粉；而PUMA 則再度與北歐街頭精品 Han Kjøbenhavn 創立人兼創意總監 Jannik Davidsen 合推潮鞋，前衛的外型設計讓它尚未亮相就成為社群媒體討論焦點。
adidas Ultraboost X《冰與火之歌：權力遊戲》系列鞋款一共6款，以劇中各大家族的主題特色為靈感，運用全新配色詮釋各大家族的家徽及軍團特色，在鞋舌內側更印有象徵性標誌或文字，鞋後跟標籤上則有各家族及軍團的信奉箴言。
此外，除了特製的抽屜式鞋盒之外，鞋墊上也標示著Game of Thrones劇名的字樣，所有細膩的設計巧思，可望吸引劇迷與鞋迷的目光焦點。限量聯名鞋款將於3月22日全球同步上市。
而PUMA 則推出 PUMA Co-Creative 系列 ALTERATION PN-1 狂妄潮鞋，以「末日意象」為設計靈感，Jannik Davidsen 以探索城市喧囂意象發想，鞋面擷取丹麥首都哥本哈根郊區的結構意象，使用異材質皮革拼接而成；極簡繫帶系統加上不規則波浪造型鞋底，以粗曠厚重的整體鞋型打造極具未來感的視覺效果。首發推出芥黃及漾灰兩大搶眼新配色，即日起在全台限定 PUMA 門市發售。
留言