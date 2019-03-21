南二中鄭勝瑋多益考滿分 全靠平日上網「追片」

2019-03-21 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南二中3年5班鄭勝瑋上個月參加多益測驗，考出990分滿分，成為南二中創校百年第一人，而英文這麼好，不是靠補習，而是靠上網「追片」，其實最有興趣的還不是英文而是資訊類，因為上網可以看到來自全球的資料，無形中英文也突飛猛進。

鄭勝瑋多益滿分的消息傳回學校，師生都很驚訝，只知道鄭勝瑋平日裡常在手機、電腦裡看外國影片，以為是在「追劇」，沒想到還藉此練英文。

鄭勝瑋高一就挑戰多益，考到900分的高分，今年2月再次挑戰，考到滿分。

鄭勝瑋父母都是上班族，自己也沒有歐美國家的旅遊經驗，優異的英文僅靠自學和學校所學。他對資訊工程、電腦軟硬體的興趣更甚英文，在網路投注大量時間，靠著Linus Tech Tips上在YOUTUBE的英文影片，吸收資訊工程專業知識的同時，無形中加強英文的聽說讀寫能力，讓他的英文成績突飛猛進，羨煞同班同學。

他說英文不僅是考試科目，而是世界上最廣泛流通的語言，透過英文而學到的資訊量更是其他語種的好幾倍，簡直是快速通往世界各地的金鑰。

因此，課程外的自主學習才是貼近真實生活的英文，尤其是來自全球的YOUTUBER的各國口音、俚語、甚至是美式幽默，都是能讓他真正品嘗英文的題材。

他建議對英文不擅長的學弟妹們，可以透過自己感興趣的主題，搜尋網路的英文資訊，文章、照片、影片都是很棒的學習素材。

以他本身為例，國中時期對於科技的發展特別感興趣，開始大量閱讀國內外各種科技相關的資料，快速累積厚實的背景常識與專業知識，閱讀速度與時俱增，不懂的單字越來越少，而英文的成績蒸蒸日上，英文現在已成為一個他每天都會用到的工具。