微微火光hen可以 點這10款香氛蠟燭也不心疼

2019-03-21 15:48 聯合新聞網 網路溫度計提供



Relax～

悠閒的假日，只想宅在家放鬆？滑滑臉書、IG，越來越多網紅、文青曬出美照，是不是有看過一盞昏黃的燈、一堵工業風的牆，搭配一個微微的昏黃燭光；或是純白的房間，桌子擺上純白的燭台，走一個小清新風格。

在這其中都有一個靈魂角色「香氛蠟燭」，近年來除了香水外，許多人回到家就是點起香香的蠟燭，讓整個房間、家裡都充滿香味，聞著聞著人就放鬆了起來～今天網路溫度計就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查平價香氛蠟燭品牌，讓你花少少的錢也能有美美的享受。

－１０－jardin du minuit

香味是可以聯想一個地方的記憶，jardin du minuit以居家香氛為主，創辦人希望結合天然成分，也能透過香味介紹世界各地，用「味覺記憶」來達到放鬆、思考、冥想的休閒時光，LOGO設計簡約直接，瓶身上大大的名字，手就不受控制的帶走幾個蠟燭回家燒起來～

－９－Vana Candles

來自北歐瑞典的Vana Candles由Robin Johansson設計，LOGO的樹枝、麋鹿，搭配潔白的大豆蠟，像是電影中雪白森林裡的場景，隨便一擺都很有「北歐感」，設計師以大自然為主風格，強調簡約、清新的設計，每一種蠟燭更是有其背後的故事意義，受到許多人喜歡。

－８－W.DRESSROOM

韓國知名服裝設計師최범석（崔范錫）所創立的牌子，前幾年衣物香氛噴霧、擴香在台灣颳起一陣旋風，不僅許多人找起代購，台灣美妝店也先後引進商品，在不少網紅、網美中討論度頗高，而跟上香氛蠟燭的風潮，W.DRESSROOM以著名的香氛為基底，也推出香氛蠟燭，同樣是環保的大豆蠟，且便宜、CP值高而受到喜愛。

－７－NUXE 黎可詩

貴婦、少女們的最愛，高級又放鬆的享受就是能抹上香香的精油，有專人服務按摩，整個人都像脫胎換骨，而出產多項芳療產品的黎可詩，是法國知名藥妝品牌，創辦人崇尚自然、奢華，有網友點起後還享受的說：「有SPA的感覺～」

－６－Voluspa

點開美妝部落客、YouTuber推薦名單，這款榜上有名啊！美國品牌的Voluspa 除了有玻璃杯作為容器外，他們也有設計多款繽紛色系鐵盒，粉嫩、沉穩、簡約華麗風一看就賞心悅目。

不同於其他品牌的大豆蠟，Voluspa採用同樣環保天然的椰子蠟，燒起來更均勻，且高貴不貴，人家口紅包色，你也可以蠟燭包香味，通通買起來也不心疼，還可以隨心情燒各種香味，好好享受一番～

－５－香爵shiangers

香氛蠟燭不只能燒，還能拿來滴？這情趣不會是「格雷」上身吧！其實是英國品牌香爵標榜是天然大豆蠟成分，就算燃燒溫度也很低，融化的蠟保有香氣，且潤滑度十足，網友讚邊燒可以邊「滴蠟」保養手腳，真的一兼二顧啊！

－４－Yankee candle

看到Yankee可不是要打棒球啊！同樣出於美國的平價香氛品牌，不只在歐美，台灣也有越來越多人以此品牌作為香氛蠟燭的入門款，不僅價位不高，且香味多款、設計華麗極抓得住少女心，不過不同於其他品牌使用天然植物蠟，Yankee candle使用石蠟，品牌創辦的起因更有一個感人的故事，也是受到許多部落客、網美的喜愛分享。

－３－cocod'or

要提到台灣近幾年的平價香氛，除了第8名的W.DRESSROOM外，就屬cocod'or了，先前流行擴香商品時，每家美妝、藥妝店必備必賣，極為搶手！而同樣的香氛蠟燭也受到注目，網友大推高CP值、香味持久，且味道多是大眾能接受的香，不太會像香水的刺鼻、過敏，點燃後淡淡飄散很能舒緩壓力。

－２－Bath&Body Works

香氛品牌起家，Bath&Body Works是美國非常知名的「香味企業」，從身體抹的、空氣飄的通通都有，且平民到當地各大賣場都可能有櫃可以讓你聞香，而以香味聞名怎能漏氣，小小一個店面就有上百種香味讓你挑選，慢慢聞、慢慢挑絕對能有喜歡的味道，BBW看起來高貴，但其實價格很親民，所以剛入手想試試看的人，這款也推推啊～

－１－ＮEOM

來自英國的NEOM可是有貴族加持過，該品牌推出多款香氛清潔、美容用品，凱特王妃更是愛用者，他們主打精油蠟燭，就像是到了SPA店放鬆，吸進香味像是展開了緊繃的肌肉和心情，成本提高卻也能有好的享受，雖然相對其他品牌來說價格稍微昂貴，不過選用小小容量的蠟蠋，慢慢的燒、暖暖的香味圍繞，也能很滿足～

買起來～

看看周圍的少女、網美朋友，再看看美妝網紅，近來颳起的香氛蠟燭旋風持續燃燒著，此次10大香氛品牌都是台灣人多熟知的牌子，想要在家裡、在房間角落點起一抹微光，透著香氣薰陶著整個室內，走出去外面都會飄散著少女香啊～（小心香味控變態尾隨）看了這麼多介紹，通通都先給我買起來，此時不少女更待何時！

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