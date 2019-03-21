賣場變精品店？十大讓網友買到瘋掉也要換到的集點商品

2019-03-21 15:27 聯合新聞網 網路溫度計提供



拜託一定要讓我換到！

點數經濟正夯，超商、超市、大賣場每個檔期推出的點數換購商品，已經從平價可愛的辦公室小物、公仔，進化到精品居家行頭！這種精品系列的集點活動，總是光速秒殺，最誇張的是活動推出第一天，限量商品就立刻被搶完！許多消費者認為，換到除了撿到便宜，更能跟親朋好友炫耀。

今日網路溫度計就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友討論最熱烈，不惜熬夜、排隊、盧店員，甚至到處跟親朋好友搜刮點數也拼命要換到的熱門集點換購商品有哪些？

第1名：精品廚具

柳宗理。聯合報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook

讓婆婆媽媽瘋狂的集點換購商品就是廚具了！因為精品廚具在台灣的換購率超高，各家品牌也爭相進駐，包括日本品牌柳宗理、德國WMF、雙人牌、Jamie oliver、SwissDiamond，每次檔期的活動都引發相當高的討論，各超市賣場的點數也變得相當搶手。

台灣人喜歡有設計感的廚具，兼具機能與傳統的產品更受到歡迎。因此唯一一個亞洲的精品廚具品牌「柳宗理」，在去年就創下極高的討論聲量。日本首屈一指的設計大師柳宗理，系列手工廚具中的南部鐵器，有日本「國家傳統工藝品第一號」的美名，鍋具用厚鐵板均勻導熱，一體成型質樸簡單。集點換購的活動期間，許多網友留言大讚：「換購贈品居然這麼有質感」、「鍋子倒湯不會滴下來」等等。

第2名：杯子

杯子。報系檔案照 分享 facebook

馬克杯、香檳杯和環保杯，雖然杯子被認為最廢的禮物，但若是配上可愛的圖案，或是標榜流優雅設計，有集點換購活動時，總是腦波很弱的敗下去。

第3名：居家用品

圖為超商加價換購的皮克斯玩皮好生活6款吊飾。圖／全家便利商店提供 分享 facebook

垃圾桶、抱枕、小椅子和地墊都很實用，因此換購時，罪惡感就少一些。去年超商推出的皮克斯居家系列商品，讓許多網友為此早起，衝到各分店堵物流車抵達！

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圖為7-ELEVEN曾經推出的集點活動與45歲生日的哆啦Ａ夢合作，集滿6點加99元可獲大陶瓷方碗，共有4系列8種不同款式。報系檔案照 分享 facebook

餐具也可說是集點活動的常客，除了米奇、哆啦Ａ夢、拉拉熊這種卡通造型的便當盒、陶瓷碗、餐盤，像是精品喬治傑生這種極簡風的絕美餐具，也會讓地方的媽媽暴動。

第5名：背包、筆電包

用便宜的價格就能擁有時尚的配件，像是Porter單肩背包，或是最近的Samsonite RED筆電包，加購價格直接便宜一半以上！百搭的造型更讓上班族心動不已。

第6名：重機模型、跑車模型

誰說集點是女生的權利呢？不少男性網友也開始到處搜刮點數，就是為了重機的限量模型，包括Honda 1969-2016年的經典車款。其實這幾年，台灣重機車迷越來越多，果然活動推出後就掀起熱潮。

第7名：家電用品

對於精打細算的消費者來說，可愛的療癒小物沒有太大吸引力，但是日常生活一定會用到的家電用品，再搭配可愛的圖案？根本就太邪惡了吧！去年小浣熊和拉拉熊的烤箱，都被網友認為很值得換。

第8名：玩偶、公仔

玩偶、扭蛋公仔可說是集點換購活動最常出現的商品，去年讓網友們瘋喊療癒的，則是超商推出的「休眠動物園(ZooZooZoo)」，柯基犬、熊貓、棕熊、短毛貓在辦公室裡面呼呼大睡，超級生火。

第9名：行李箱

行李箱不稀奇，但若是精品品牌肯定造成風潮！去年超商業者和義大利跑車品牌瑪莎拉蒂MASERATI合作，換購的商品除了跑車模型，還有自動傘、旅行袋跟行李箱，雖然行李箱加購價要2999，但算起來還是超值，讓網友瘋狂討論！

擷自YAHOO拍賣網站 分享 facebook

第10名：風扇

USB小風扇算是相當實用的辦公室小物，換購的價格不高，因此受到網友歡迎。去年有超商推出咖啡點數換「卡娜赫拉的小動物」系列商品，造型風扇也是其中之一，因為又萌又實用，當然造成很多卡娜赫拉的少女粉絲尖叫討論、荷包失守！

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