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昆凌也在寫食記 學網美打卡宣傳自家服裝 趁機美一波

2019-03-21 14:07聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

去年自創品牌的昆凌，常以自家JENDES服裝配襯精品，除了拍攝新品的穿搭照，她在官網上的食記也越來越有看頭，在迎向夏天的漸暖食分，釋出讓人看了心情大好的穿搭照，簡直是買氣的強勢助攻。

在官網的Travel欄目裡，她放上洛杉磯旅行的食記，寫到「到對洛杉磯的印象，不外乎就是舒適宜人的天氣」，恰如其分呼應現在台灣的氣候感受，在Republique餐廳還撰文分享了她最愛的泡菜炒飯，走一個網美打卡餐廳的路線，相當俏皮；此外，她也到訪坎達爾珍娜、莉莉柯林斯等女星喜愛的Kreation Oragnic Kafe，拍攝時穿上自家服裝，在陽光、美食的映襯下，相當吸睛。

而JENDES的3月份新品，以棉花糖般的白雲、藍色晴空為主調氛圍，靈感來自碧昂絲妹妹Solange熱愛的白色，以及街拍大師Scott Schuman的女友、服裝插畫師Jenny Walton喜愛的藍色，清爽簡單的色澤有季節感，加上不規則剪裁、浪漫蕾絲等點綴，帶來變化。而另一位以「小公舉」風格見長的劉真，也當起模特兒親自示範TRUEBEAUTY的自家服裝，用下午茶的甜美悠閒為主，讓她的粉絲一飽眼福。

昆凌穿著打褶澎袖寬鬆上衣，正在享受洛杉磯的陽光與美食。圖／取自JENDES官網
昆凌穿著打褶澎袖寬鬆上衣，正在享受洛杉磯的陽光與美食。圖／取自JENDES官網
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昆凌以食記方式宣傳自家的服裝。圖／取自JENDES官網
昆凌以食記方式宣傳自家的服裝。圖／取自JENDES官網
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昆凌身上穿的是腰間收褶設計襯衫2,580元搭配圓點植絨網紗裙2,480元。圖／取...
昆凌身上穿的是腰間收褶設計襯衫2,580元搭配圓點植絨網紗裙2,480元。圖／取自JENDES官網
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「小公舉」風格是劉真的強項，搭襯下午茶氛圍穿著她喜歡的雙肩帶設計洋裝1,780元...
「小公舉」風格是劉真的強項，搭襯下午茶氛圍穿著她喜歡的雙肩帶設計洋裝1,780元。圖／取自TRUEBEAUTY官網
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在餐廳小露性感，恰到好處的甜美相當吸睛。圖／取自JENDES官網
在餐廳小露性感，恰到好處的甜美相當吸睛。圖／取自JENDES官網
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劉真也推出藍色系的夏日著裝，樹葉連身附綁帶長褲1,780元。圖／取自TRUEBE...
劉真也推出藍色系的夏日著裝，樹葉連身附綁帶長褲1,780元。圖／取自TRUEBEAUTY官網
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昆凌穿以食記方式宣傳自家的服裝。圖／取自JENDES官網
昆凌穿以食記方式宣傳自家的服裝。圖／取自JENDES官網
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昆凌身上的打褶澎袖寬鬆上衣1,880元、荷葉飾邊配色針織裙2,080元都是3月新...
昆凌身上的打褶澎袖寬鬆上衣1,880元、荷葉飾邊配色針織裙2,080元都是3月新品。圖／取自JENDES官網
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昆凌以食記方式宣傳自家的服裝。圖／取自JENDES官網
昆凌以食記方式宣傳自家的服裝。圖／取自JENDES官網
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洛杉磯模特兒
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