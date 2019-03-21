昆凌也在寫食記 學網美打卡宣傳自家服裝 趁機美一波
去年自創品牌的昆凌，常以自家JENDES服裝配襯精品，除了拍攝新品的穿搭照，她在官網上的食記也越來越有看頭，在迎向夏天的漸暖食分，釋出讓人看了心情大好的穿搭照，簡直是買氣的強勢助攻。
在官網的Travel欄目裡，她放上洛杉磯旅行的食記，寫到「到對洛杉磯的印象，不外乎就是舒適宜人的天氣」，恰如其分呼應現在台灣的氣候感受，在Republique餐廳還撰文分享了她最愛的泡菜炒飯，走一個網美打卡餐廳的路線，相當俏皮；此外，她也到訪坎達爾珍娜、莉莉柯林斯等女星喜愛的Kreation Oragnic Kafe，拍攝時穿上自家服裝，在陽光、美食的映襯下，相當吸睛。
而JENDES的3月份新品，以棉花糖般的白雲、藍色晴空為主調氛圍，靈感來自碧昂絲妹妹Solange熱愛的白色，以及街拍大師Scott Schuman的女友、服裝插畫師Jenny Walton喜愛的藍色，清爽簡單的色澤有季節感，加上不規則剪裁、浪漫蕾絲等點綴，帶來變化。而另一位以「小公舉」風格見長的劉真，也當起模特兒親自示範TRUEBEAUTY的自家服裝，用下午茶的甜美悠閒為主，讓她的粉絲一飽眼福。
留言