巴塞爾表展／歌神陳奕迅組裝腕表變蟻人！首訪表展：像賭城

2019-03-21 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



品牌大使陳奕迅與EL PRIMERO 50周年紀念限量組合影。圖／真力時提供 分享 facebook 想不到「歌神」陳奕迅除了音樂，竟然也是天生製表師。真力時（Zenith）全球代言人陳奕迅把人生許多的第一次都獻給了Zenith：第一次到瑞士參加年度盛會巴塞爾表展，第一次參觀表廠、第一次組裝機芯。而自嘲有「強迫症」愛整潔的他，對於需要極度專注力組裝機芯超微小零件的工作覺得「滿爽的」，彷彿變身「蟻人」：「用放大鏡看才發現原來一隻手表裡面那麼複雜！」而他覺得表展好比賭城，所有看起來很華麗的場景都是搭造出來：「這個場地的設計已經是個藝術品。」

巴塞爾表展將於3月21日起至26日止於瑞士展開，在開展前一天Zenith搶先舉辦全球記者會發表最新力作Defy Inventor，以獨創的Zenith Oscillator振盪器取代傳統鐘表的擺輪游絲結構，振頻18赫茲、備有50小時動力儲存。這是延續2017年發表的15赫茲高振頻Defy Lab腕表的進化版。代言人陳奕迅記者會上搶先配戴這枚腕表，連退休的LVMH集團傳奇CEO Jean-Claude Biver想來看表都還要跟EASON借。

陳奕迅在表展開展前參訪Zenith位於瑞士中重鎮力洛克（Le Locle）的表廠，他表示除了瑞士美麗的風景，參觀表場也為歷史感動。Zenith於1970年代遭受石英風暴衝擊，品牌被美國公司買下後大舉資遣並欲銷毀所有製作機械機芯的器材。當時員工Charly Vermot偷偷將這些器材藏在閣樓間，「把牆封了10年之後大家才發現，他真的很偉大。我走進這房間都起了雞皮疙瘩，覺得很感動。」陳奕迅說這是他參觀表場印象最深刻的事：「他肯定也有強迫症。」 品牌大使陳奕迅出席ZENITH於巴塞爾鐘表展的記者會現場。圖／真力時提供 分享 facebook