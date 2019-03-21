親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

賴神參選震撼彈！從中看民進黨未來的左獨之爭

巴塞爾表展／歌神陳奕迅組裝腕表變蟻人！首訪表展：像賭城

2019-03-21 13:49聯合報 記者孫曼╱即時報導

品牌大使陳奕迅與EL PRIMERO 50周年紀念限量組合影。圖／真力時提供
品牌大使陳奕迅與EL PRIMERO 50周年紀念限量組合影。圖／真力時提供
分享
想不到「歌神」陳奕迅除了音樂，竟然也是天生製表師。真力時（Zenith）全球代言人陳奕迅把人生許多的第一次都獻給了Zenith：第一次到瑞士參加年度盛會巴塞爾表展，第一次參觀表廠、第一次組裝機芯。而自嘲有「強迫症」愛整潔的他，對於需要極度專注力組裝機芯超微小零件的工作覺得「滿爽的」，彷彿變身「蟻人」：「用放大鏡看才發現原來一隻手表裡面那麼複雜！」而他覺得表展好比賭城，所有看起來很華麗的場景都是搭造出來：「這個場地的設計已經是個藝術品。」

巴塞爾表展將於3月21日起至26日止於瑞士展開，在開展前一天Zenith搶先舉辦全球記者會發表最新力作Defy Inventor，以獨創的Zenith Oscillator振盪器取代傳統鐘表的擺輪游絲結構，振頻18赫茲、備有50小時動力儲存。這是延續2017年發表的15赫茲高振頻Defy Lab腕表的進化版。代言人陳奕迅記者會上搶先配戴這枚腕表，連退休的LVMH集團傳奇CEO Jean-Claude Biver想來看表都還要跟EASON借。

陳奕迅在表展開展前參訪Zenith位於瑞士中重鎮力洛克（Le Locle）的表廠，他表示除了瑞士美麗的風景，參觀表場也為歷史感動。Zenith於1970年代遭受石英風暴衝擊，品牌被美國公司買下後大舉資遣並欲銷毀所有製作機械機芯的器材。當時員工Charly Vermot偷偷將這些器材藏在閣樓間，「把牆封了10年之後大家才發現，他真的很偉大。我走進這房間都起了雞皮疙瘩，覺得很感動。」陳奕迅說這是他參觀表場印象最深刻的事：「他肯定也有強迫症。」

品牌大使陳奕迅出席ZENITH於巴塞爾鐘表展的記者會現場。圖／真力時提供
品牌大使陳奕迅出席ZENITH於巴塞爾鐘表展的記者會現場。圖／真力時提供
分享

（由左至右）Zenith品牌大使陳奕迅、全球首席執行長朱利安托內爾、品牌之友Sw...
（由左至右）Zenith品牌大使陳奕迅、全球首席執行長朱利安托內爾、品牌之友Swizz Beatz。圖／真力時提供
分享

瑞士資遣
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03

昆凌也在寫食記 學網美打卡宣傳自家服裝 趁機美一波

2019-03-21 14:07

到底是雜誌還是手拿包？你一定要認識的春夏怪奇包款

2019-03-21 12:25

巴塞爾表展／舒淇笑談相夫教子 寶格麗全新金表上手

2019-03-21 11:32

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

清淨涼風個人獨享！Dyson Pure Cool Me空氣清淨機可愛亮相

2019-03-21 11:16

史上頭一遭！蔦屋書店賣牛肉麵 「晶華冠軍牛肉麵」飄香到日本

2019-03-21 11:09

寶璣表跟你想的不一樣 新La Marine航海系列既時髦又潮

2019-03-21 10:06

吳速玲的馭夫育兒術 「使個眼色」他們就會知道了

2019-03-21 09:07

好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06

最好的另一半不必「完美」　而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

FLIPPER'S新品「黑糖珍珠奶茶」舒芙蕾 全台這三家門市吃的到

2019-03-21 00:09

總裁親口證實 SWATCH集團 不再參加鐘表展

2019-03-20 23:49

想美白先防曬！打破防曬的4大迷思 下雨天不擦會曬更黑

2019-03-20 20:33

鮭魚牛乳曙光都「日本No.1」 北海道道東還能「見證地球是圓的」

2019-03-20 20:31

Dyson V11日本登場！多了螢幕、動態感應吸頭 吸力再提升25%

2019-03-20 20:24

ETUDE HOUSE母親節京站限定首發 這款下殺5折

2019-03-20 19:58

哈根達斯花甜小巴士巡迴登場 買1送1券、香氛蠟燭好禮開夾

2019-03-20 19:37

特搜！3家美味冰淇淋聖代老店 不只是吃冰、吃的是懷舊童年回憶

2019-03-20 17:31

台灣愛樂3月壓軸 獻上布拉姆斯經典

2019-03-20 17:20

FABIANA FILIPPI女裝 春夏吹起田園風

2019-03-20 17:14

楊謹華自招婚後變成小女人 「尺寸不重要」感覺擺第一

2019-03-20 17:06

當代藝術盛宴來了 A.R.T.今年盛大預展

2019-03-20 16:47

日本半小時就賣光的OPERA唇膏春季限量色來了！台灣只有這裡買得到

2019-03-20 16:17

搶先日本上市！猿田彥隨行杯台灣限量必搶 還有「春日限定」拿鐵、花香磅蛋糕

2019-03-20 15:45

低調時尚人最愛！法式「手寫標語」T恤優雅溫柔

2019-03-20 15:45

清明祭祖簡約小份量最夯！這兩款「掃墓供品」最熱賣 還有職業掃墓人

2019-03-20 15:24

濃縮版裝飾藝術美學史 荷蘭TEFAF展出梵克雅寶骨董與當代經典

2019-03-20 14:46

來個城市慢旅吧！ 新開幕酒店大匯集

2019-03-20 14:40

1小時完售100碗！「深夜和牛滷肉飯」開到板橋了？蘭笑軒急說明

2019-03-20 13:32

楊冪變身微甜少女 這笑容簡直撒糖、和潤娥撞包沒在怕

2019-03-20 12:30

一換季皮膚就乾癢 皮膚科醫師：保養勿一款到底

2019-03-20 11:24

糖分過量危害大 國中生連署籲每杯手搖飲都標示

2019-03-20 11:18

一打卡、LINE秒響 出國旅遊遇「這要求」白眼翻到背後

2019-03-20 11:10

銘傳學生的青春！士林26年「學姐冰店」3月底熄燈

2019-03-20 10:09

這就是消費者喜歡的菜！RADO、浪琴表一起玩復刻設計

2019-03-20 09:23

Cindy Chao鳶尾花浮雕手環 向大師致敬

2019-03-19 21:38

小沛迷們看過來！準備開搶沛納海全新一代青銅表

2019-03-19 21:33
看更多

熱門文章

革蘭氏陰性菌最後一線用藥 泰寧4月起供貨至合約期滿

2019-03-20 15:05

車輛進斑馬線3公尺內不能有行人！北市58路口今起執法

2019-03-21 11:31

理科太太回應了！關於違反藥事法「我覺得非常的抱歉」

2019-03-20 15:22

今起到4月10日全國親善院所 孕婦、15歲以下看牙免掛號費

2019-03-20 16:03

蘇澳漁民捕獲大白鯊 長逾4公尺重達1170公斤

2019-03-20 21:19

「抖腳」除了惹怒韓國瑜 醫：可能跟某些疾病相關

2019-03-20 15:59

阿瘦皮鞋總裁熬過死劫 辦完生前告別式捐救護車

2019-03-20 16:53

吳德榮：今天還是熱得像夏天 明天中部以北氣溫驟降

2019-03-21 07:30

最好的另一半不必「完美」　而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56

影╱百憂解退出台灣市場 掀民眾對國產藥不信任危機

2019-03-20 15:54

理科太太戴MIKIMOTO好美？情趣指數零的老公說只有兩種動物會看亮亮的東西

2019-03-20 16:35

脫內衣給女模穿「貝嫂」辦秀很忙 老公還嫌棄她品味？

2019-03-20 19:44

好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06

妻子送神祕禮物PS4卻讓他哭了 夫悔悟：不要瞞另一半

2019-03-21 12:44

特搜！3家美味冰淇淋聖代老店 不只是吃冰、吃的是懷舊童年回憶

2019-03-20 17:31

不敷成本爆原廠藥退場 健保署冤喊有給合理藥價差

2019-03-20 18:15

南投洋蔥炒蛋、北市壽喜燒 立委批營養午餐城鄉差距

2019-03-21 10:00

春節無人申請…客運鬆綁7休1擬廢止

2019-03-21 01:13

罷工醞釀中...長榮空服工會今見林佳龍 籲撤罷工預告期

2019-03-21 00:49

影／澳洲車主沒關車門 後座多一名「不速之客」

2019-03-20 18:06

清明祭祖簡約小份量最夯！這兩款「掃墓供品」最熱賣 還有職業掃墓人

2019-03-20 15:24

每日星座運勢／處女靈感不斷的一天 適合開發財源

2019-03-21 00:00

彭啟明：汙染物北漂雙北空氣差 明起大降溫轉雨

2019-03-21 07:45

一屍兩命！擱淺柯氏喙鯨解剖 有鯨魚寶寶來不及出生

2019-03-20 16:19

【照護心情】洪彩鑾／家有內賊？

2019-03-21 06:00

轉彎？ 默沙東聲明：持續供應泰寧給合作醫院

2019-03-20 20:47

日本半小時就賣光的OPERA唇膏春季限量色來了！台灣只有這裡買得到

2019-03-20 16:17

20歲就成年？ 英研究：還差得遠呢！

2019-03-20 16:46

又一樁健保砍價效應？「泰寧」下月起只供合約院所

2019-03-21 00:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／等待

2019-03-21 06:00

【親子教養】藝萱／媽媽，我作弊了

2019-03-21 06:00

「一顆檸檬」回來了！第2杯半價 快來補充維生素C

2019-03-21 11:17

台北熱到32.4度 創19年來春分最高溫

2019-03-21 13:23

新聞眼／兩部會隔空交火急卸責 怎接地氣？

2019-03-21 01:16

春分來了 中醫師教你分辦自我體質別吃錯

2019-03-21 10:50

領犬員保護檢疫犬遭打頭！防檢局對緬甸旅客提告

2019-03-20 15:42

「微笑天使」江豚全球僅千隻 雲林連兩日發現擱淺海豚

2019-03-20 18:19

我們的友善被國際認證！旅客票選全球友善國家 台灣排名第二

2019-03-21 12:13

搶先日本上市！猿田彥隨行杯台灣限量必搶 還有「春日限定」拿鐵、花香磅蛋糕

2019-03-20 15:45

楊謹華自招婚後變成小女人 「尺寸不重要」感覺擺第一

2019-03-20 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top