獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



來自泰國曼谷的夢幻下午茶Lady Nara，是泰國料理餐廳NARA Thai Cuisine旗下品牌，以下午茶、甜點、輕食為主，店內設計充滿網美最愛的視覺元素，整體以淡粉色和Tiffany Blue作主色調，清新中帶有夢幻感。加上綠色植物、花草以及藤編造型椅點綴，帶出熱帶國家的異國情調，現在Lady Nara跨出海外展店，台灣首店選址於百貨超級戰區台北信義區，座落於台北統一時代百貨，預計4月下旬開幕。

Lady Nara位於曼谷「貴婦百貨」的Central Embassy之中，整體空間充滿度假風的愜意，加上門口醒目的甜點與特色裝潢，百貨逛著逛著很容易就被它吸引前往。不僅空間充滿視覺感，Lady Nara的下午茶組、甜點、飲品同樣吸睛，各色繽紛飲料每款都讓人躍躍欲試，特別適合女孩們聚會度過夢幻閨蜜時光，餐點擺上桌絕對讓人「相機先食」！先拍照再說。

Lady Nara在曼谷價位，飲料約150至200泰銖，餐點一份約300泰銖，公主氣息噴發的英式下午茶High Tea Set 為850泰銖。