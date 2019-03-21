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獨／曼谷貴婦百貨裡的夢幻下午茶Lady Nara要來了！台灣首店前進信義區

2019-03-21 13:03聯合報 記者江佩君╱即時報導

來自泰國曼谷的夢幻下午茶Lady Nara，是泰國料理餐廳NARA Thai Cuisine旗下品牌，以下午茶、甜點、輕食為主，店內設計充滿網美最愛的視覺元素，整體以淡粉色和Tiffany Blue作主色調，清新中帶有夢幻感。加上綠色植物、花草以及藤編造型椅點綴，帶出熱帶國家的異國情調，現在Lady Nara跨出海外展店，台灣首店選址於百貨超級戰區台北信義區，座落於台北統一時代百貨，預計4月下旬開幕。

Lady Nara位於曼谷「貴婦百貨」的Central Embassy之中，整體空間充滿度假風的愜意，加上門口醒目的甜點與特色裝潢，百貨逛著逛著很容易就被它吸引前往。不僅空間充滿視覺感，Lady Nara的下午茶組、甜點、飲品同樣吸睛，各色繽紛飲料每款都讓人躍躍欲試，特別適合女孩們聚會度過夢幻閨蜜時光，餐點擺上桌絕對讓人「相機先食」！先拍照再說。

Lady Nara在曼谷價位，飲料約150至200泰銖，餐點一份約300泰銖，公主氣息噴發的英式下午茶High Tea Set 為850泰銖。

Lady Nara台灣首店位於台北統一時代百貨3樓，改裝前原本是百貨內衣區，Lady Nara進駐後將結合3樓周邊女裝，滿足女性消費者逛街後，有個輕鬆、時尚的輕食空間可休憩，預計4月下旬開幕。另外，在此之前，NARA Thai Cuisine也將進駐統一時代百貨7樓、為信義區首店，預計4月中旬開幕。

Lady Nara各式飲品也是視覺度滿點。圖／摘自臉書Lady Nara
Lady Nara各式飲品也是視覺度滿點。圖／摘自臉書Lady Nara
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Lady Nara的空間以粉嫩色系點綴。圖／摘自臉書Lady Nara
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Lady Nara的草莓鬆餅。圖／摘自臉書Lady Nara
Lady Nara的草莓鬆餅。圖／摘自臉書Lady Nara
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Lady Nara的空間與餐點，相當適合閨蜜好友約會。圖／摘自臉書Lady Na...
Lady Nara的空間與餐點，相當適合閨蜜好友約會。圖／摘自臉書Lady Nara
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藤椅呈現出熱帶國家的度假氣息。圖／摘自臉書Lady Nara
藤椅呈現出熱帶國家的度假氣息。圖／摘自臉書Lady Nara
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Lady Nara的餐點相當吸睛，送上桌絕對讓人相機食先。圖／摘自臉書Lady ...
Lady Nara的餐點相當吸睛，送上桌絕對讓人相機食先。圖／摘自臉書Lady Nara
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Lady Nara的英式下午茶組是明星商品。圖／摘自臉書Lady Nara
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Lady Nara英式午茶組相當夢幻。圖／摘自臉書Lady Nara
Lady Nara英式午茶組相當夢幻。圖／摘自臉書Lady Nara
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統一時代百貨下午茶甜點
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