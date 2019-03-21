Booking.com打造「獨角獸之屋」 療癒奇獸伴入眠

2019-03-21 12:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



額前長角，有著繽紛鬃毛以及雪白身體的獨角獸，不僅是許多孩童喜愛的奇幻夥伴，也以可愛紓壓的外表擄獲不少成年人的心，光是在Instagram上的#unicorn就有高達900萬則貼文，獨角獸的熱潮可見一斑。

全球線上訂房品牌 Booking.com為了幫助旅客找回童心、解放壓力，特別選在「獨角獸節」於義大利打造一間夢幻的「獨角獸之屋」，自3/23起限時開放給全球旅客預訂，一同住進兒時夢想的童話國度。

Booking.com選在時尚之都「義大利米蘭」市中心推出「獨角獸之屋」，於米蘭設計週期間的4月10日，快閃開放三晚供旅客入住。這間獨角獸之屋，除了以粉嫩的糖果色系妝點而成，四周牆面上還佈滿童話般的可愛裝飾，包括金色小星星、絢爛的彩虹，以及藍粉色系的雲朵襯托，擺設上更特製蓬鬆雲朵造型的吊燈以及可愛的獨角獸玩偶。

更令獨角獸愛好者瘋狂的是，在精心設計的臥室裡，從寢具、睡袍、睡衣，到拖鞋上，全都充滿著獨角獸元素，整間屋子活脫脫就是一間夢幻小屋，絕對能讓入住的旅客一圓兒時美夢，並藉此在社群上獲得朋友圈的羨慕目光。

幸運入住「獨角獸之屋」的旅客，除了能享受充滿綺麗幻想的夜晚外，一早還能享用獨角獸主題早餐，此外，住宿還附贈知名蛋糕坊Nana&Nana Cakes 的手作甜點課程，旅客能在大師Eleonora di Simione的教導下裝飾屬於自己的獨角獸蛋糕，為這趟夢幻旅程留下難忘回憶。

Booking.com 義大利、馬爾他、以色列區總經理 Alberto Yates 表示：「Booking.com 上有逾 570 萬註冊房源，包括民宿、公寓及各種讓人驚豔的獨特住宿，提供全球旅客難忘的旅遊體驗。夢幻多彩的『獨角獸之屋』就是最佳代表之一。我們非常期待迎接旅客入住，希望能讓他們創造難忘的夢幻回憶。」