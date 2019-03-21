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到底是雜誌還是手拿包？你一定要認識的春夏怪奇包款

2019-03-21 12:25聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

日前Balenciaga的秋冬秀上，模特兒背著一款迷你小購物袋造型的包包出場，馬上成為網友熱議話題。這種怪奇包款在今年春夏其實也有不少新設計，有的打造成雜誌的外觀，有的是換上塗鴉外觀，各種搞怪造型拎上街絕對馬上成為眾人目光焦點。

Balenciaga春夏推出一款雜誌造型的手拿包，長捲筒的設計就像是把雜誌捲成卷拿在手上的樣子，非常隨興，不仔細看還真的會以為那是一本雜誌，共有紅藍、綠黑兩種配色組合，封面的模特兒當然也穿著Balenciaga服飾囉！是很有幽默感的一款包。

「未完成」是Moschino春夏設計主軸概念，運用麥克筆粗細線條混搭螢光筆的霓虹線條，反覆又反覆的急切筆觸將輪廓畫了又畫的描繪出一種創作過程。這個概念塗鴉不只出現在服裝、帽子上，在包款上也能見到，無論是品牌標誌性的皮夾克背包，或是後背包、托特包等等，都換上率性的塗鴉樣式。此外，每一季都會出現的小熊，也推出腰包、後背包，像是把一個熊娃娃裝飾在包包上，可愛又有趣。

Gucci的3D列印米奇提包早在去年時裝秀發布的當下就是最夯的話題之一，提把上配有Gucci logo並綴以琺瑯細節，底座印有Gucci與迪士尼聯名標誌。內部雖沒有隔層，但空間頗大。而另一款看起來像是鉛球的圓形包，靈感的確來自運動競賽，而它的名字叫作籃球包。有鉚釘裝飾款和單色皮革款，鉚釘款看起來真的頗有氣勢，很適合拿來防身。

Alice+Olivia春夏除了與奢華旅行品牌Steamline Luggage合作打造帽箱、手提箱之外，還有另一款硬殼手拿包也是非常有造型感。彩色手掌圖紋增添神祕的氣息，還可以欣賞細膩的刺繡工藝。

在去年九月登場的2019春夏時裝周中，Gucci特別推出一款米奇頭形的手提包，童...
在去年九月登場的2019春夏時裝周中，Gucci特別推出一款米奇頭形的手提包，童趣效果在時裝秀一曝光後馬上掀起熱議。圖／Gucci提供
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Moschino塗鴉後背包，55,800元。圖／Moschino提供
Moschino塗鴉後背包，55,800元。圖／Moschino提供
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Moschino塗鴉托特兩用包，43,800元。圖／Moschino提供
Moschino塗鴉托特兩用包，43,800元。圖／Moschino提供
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刺繡圖紋硬殼手拿包，23,500元。圖／Alice+Olivia提供
刺繡圖紋硬殼手拿包，23,500元。圖／Alice+Olivia提供
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Alice+Olivia與奢華旅行品牌Steamline Luggage合作打造...
Alice+Olivia與奢華旅行品牌Steamline Luggage合作打造帽箱、手提箱。圖／Alice+Olivia提供
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Balenciaga雜誌造型手拿包共有紅藍、綠黑兩種配色組合，封面的模特兒當然也...
Balenciaga雜誌造型手拿包共有紅藍、綠黑兩種配色組合，封面的模特兒當然也穿著Balenciaga服飾囉！圖／摘自Balenciaga官網
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3D列印製成的Gucci塑膠材質米奇包。圖／摘自Gucci官網
3D列印製成的Gucci塑膠材質米奇包。圖／摘自Gucci官網
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Moschino塗鴉皮夾克背包，78,300元。圖／Moschino提供
Moschino塗鴉皮夾克背包，78,300元。圖／Moschino提供
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Balenciaga雜誌造型手拿包共有紅藍、綠黑兩種配色組合，封面的模特兒當然也...
Balenciaga雜誌造型手拿包共有紅藍、綠黑兩種配色組合，封面的模特兒當然也穿著Balenciaga服飾囉！圖／摘自Balenciaga官網
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小熊腰包，38,800元。圖／Moschino提供
小熊腰包，38,800元。圖／Moschino提供
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鉚釘款看起來真的頗有氣勢，很適合拿來防身。圖／摘自Gucci官網
鉚釘款看起來真的頗有氣勢，很適合拿來防身。圖／摘自Gucci官網
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Alice+Olivia與奢華旅行品牌Steamline Luggage合作打造...
Alice+Olivia與奢華旅行品牌Steamline Luggage合作打造帽箱、手提箱。圖／Alice+Olivia提供
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看起來像是鉛球的圓形包，靈感的確來自運動競賽，名字叫作籃球包，有鉚釘裝飾款和單色...
看起來像是鉛球的圓形包，靈感的確來自運動競賽，名字叫作籃球包，有鉚釘裝飾款和單色皮革款。圖／摘自Gucci官網
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Balenciaga春夏推出一款雜誌造型的手拿包，長捲筒的設計就像是把雜誌捲成卷...
Balenciaga春夏推出一款雜誌造型的手拿包，長捲筒的設計就像是把雜誌捲成卷拿在手上的樣子。圖／摘自Balenciaga官網
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3D列印製成的Gucci塑膠材質米奇包。圖／摘自Gucci官網
3D列印製成的Gucci塑膠材質米奇包。圖／摘自Gucci官網
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