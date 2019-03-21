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巴塞爾表展／舒淇笑談相夫教子 寶格麗全新金表上手

2019-03-21 11:32聯合報 記者孫曼╱即時報導

2019年度的巴塞爾珠寶鐘表展（BASELWROLD）即將於瑞士當地時間3月21日開展。在開展前一天（3月20日）參展的LVMH集團品牌寶格麗（BVLGARI）舉辦全球記者會，代言人舒淇亮麗現身，搶先戴上全新設計的新Serpenti Seduttori鎏光蛇影系列腕表，是超人氣Serpenti表款系列最新以生而閃耀（Born to be gold）美學概念改款的設計，經典水滴形表殼搭配全新六角形鍊結組成可調整表帶，共推出玫瑰金、黃金、白金及鋪鑲鑽石版本。

記者會上舒淇身穿風衣式長洋裝，梳著俏皮的包子頭，在全球媒體前大方自然地以國語發言。第二次來瑞士參加巴賽耳表展，她笑說自己是來見證「寶格麗的新表『時間就是金子』的格言，」Serpenti Seduttori結合手表和珠寶，「我覺得是特別完美的一件事，對女人來講就少戴了一樣東西。一只好的、閃耀的手表可能在妳身上會有很重大畫龍點睛的效果。現在的女性除了要相夫教子，她還有自己的時間、有自己的職業，只要努力做好自己就是最閃耀的。」

這次來到歐洲工作兼玩樂已經超過一個星期，她笑說這是因為跟馮德倫已經認識20多年來默契很足，另外一半對她太了解所以很自由，「知道我最愛寓工作寓娛樂地到處亂跑，所以不對會我很大的限制。一般可能就會說怎麼不多留一點時間陪我？相夫教子滿累的，還是找彼此比較有默契的會好一點。」而說到相夫教子，身為孩子王的她是否想過有自己的小孩？她笑答：「隨緣吧，有是你運，沒有是你命。」

寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 玫瑰金鑲鑽腕表，84萬5,000元。...
寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 玫瑰金鑲鑽腕表，84萬5,000元。圖／寶格麗提供
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寶格麗SERPENTI SEDUTTORI白金腕表，84萬5,000元；白金滿鑽...
寶格麗SERPENTI SEDUTTORI白金腕表，84萬5,000元；白金滿鑽腕表，價格未定。圖／寶格麗提供
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代言人舒淇戴寶格麗全新SERPENTI SEDUTTORI滿鑽腕表出席寶格麗在瑞...
代言人舒淇戴寶格麗全新SERPENTI SEDUTTORI滿鑽腕表出席寶格麗在瑞士巴塞爾表展的全球記者會。記者孫曼／攝影
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寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 玫瑰金滿鑽腕表，價格未定。圖／寶格麗...
寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 玫瑰金滿鑽腕表，價格未定。圖／寶格麗提供
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舒淇與好萊塢巨星Olivia Wilde於寶格麗在瑞士巴塞爾表展合影。圖／寶格麗...
舒淇與好萊塢巨星Olivia Wilde於寶格麗在瑞士巴塞爾表展合影。圖／寶格麗提供
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寶格麗在瑞士巴塞爾表展舉辦全球記者會，寶格麗腕表部門董事總經理Guido Ter...
寶格麗在瑞士巴塞爾表展舉辦全球記者會，寶格麗腕表部門董事總經理Guido Terrini、舒淇、全球執行長Jean-Christophe Babin、好萊塢巨星Olivia Wilde、藝術家David Alexander FLINN合影。圖／寶格麗提供
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寶格麗在瑞士巴塞爾表展的全球記者會，包括藝術家（左二起）David Alexan...
寶格麗在瑞士巴塞爾表展的全球記者會，包括藝術家（左二起）David Alexander FLINN、舒淇、全球執行長Jean-Christophe Babin、好萊塢巨星Olivia Wilde、寶格麗腕表部門董事總經理Guido Terrini。記者孫曼／攝影
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代言人舒淇戴寶格麗全新SERPENTI SEDUTTORI滿鑽腕表出席寶格麗在瑞...
代言人舒淇戴寶格麗全新SERPENTI SEDUTTORI滿鑽腕表出席寶格麗在瑞士巴塞爾表展的全球記者會。圖／寶格麗提供
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