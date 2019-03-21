巴塞爾表展／舒淇笑談相夫教子 寶格麗全新金表上手

2019-03-21 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



2019年度的巴塞爾珠寶鐘表展（BASELWROLD）即將於瑞士當地時間3月21日開展。在開展前一天（3月20日）參展的LVMH集團品牌寶格麗（BVLGARI）舉辦全球記者會，代言人舒淇亮麗現身，搶先戴上全新設計的新Serpenti Seduttori鎏光蛇影系列腕表，是超人氣Serpenti表款系列最新以生而閃耀（Born to be gold）美學概念改款的設計，經典水滴形表殼搭配全新六角形鍊結組成可調整表帶，共推出玫瑰金、黃金、白金及鋪鑲鑽石版本。

記者會上舒淇身穿風衣式長洋裝，梳著俏皮的包子頭，在全球媒體前大方自然地以國語發言。第二次來瑞士參加巴賽耳表展，她笑說自己是來見證「寶格麗的新表『時間就是金子』的格言，」Serpenti Seduttori結合手表和珠寶，「我覺得是特別完美的一件事，對女人來講就少戴了一樣東西。一只好的、閃耀的手表可能在妳身上會有很重大畫龍點睛的效果。現在的女性除了要相夫教子，她還有自己的時間、有自己的職業，只要努力做好自己就是最閃耀的。」