清淨涼風個人獨享！Dyson Pure Cool Me空氣清淨機可愛亮相

2019-03-21 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



彷彿跟著蘋果的腳步，Dyson也跟著一天一新品，今天在美國官網亮相了一款外型相當小巧可愛的個人涼風濾淨器「Dyson Pure Cool Me」，主打個人、小空間使用，同樣具有360度玻璃纖維HEPA濾網，讓使用者可以獨享涼爽清淨空氣。

雖然外觀同樣是圓柱體機身，但與以往主打氣流倍增技術的機種不同，個人取向的Pure Cool Me具備Core Flow核心氣流技術，上方出風口設計會將氣流導引至中央，形成精準集中的涼風，氣流的方向則可另外依照使用者需求微調，直接用手推動出風口圓弧中央，有上下45度的調整空間，下方基座則有70度左右轉動範圍，整體風力強度也調整成更適合個人使用，並有10段風力調整。

下方基座則與先前機種的設計類似，同樣具有兩層360度玻璃纖維HEPA濾網與活性碳濾網，可過濾最小PM0.3的微塵、細菌達99.97%，是款適合與家中現有空氣清淨機搭配使用的個人取向空氣清淨器與涼風扇商品。