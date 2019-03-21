史上頭一遭！蔦屋書店賣牛肉麵 「晶華冠軍牛肉麵」飄香到日本

2019-03-21 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台灣牛肉麵遠渡重洋賣到日本，不只如此，還走進知名的蔦屋書店，創下該書店賣牛肉麵的先例。

晶華酒店集團宣布，3月26日起「晶華冠軍牛肉麵」將正式進軍日本，在東京蔦屋書店澀谷店內的WIRED TOKYO 1999餐廳販售清燉或紅燒兩款口味的台灣牛肉麵，每碗售價日幣1,200元；這是繼香港之後，晶華品牌牛肉麵的一個海外通路；此外，TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店內的WIRED TOKYO，即起也獨家販售晶華牛肉麵，每碗280元起。

晶華酒店集團餐飲開發副總經理齊藤力表示，前進日本的第一階段是走進實體店面，約5、6月另將結合日本電視購物、網路商店及精品超市，推出冷凍包和常溫包，希望在2~3年間可在日本開出牛肉麵專賣店；台北晶華酒店董事總經理吳偉正指出，目前晶華整體零售約7000萬元，今年目標上看1億元，成長幅度逾 40%。

吳偉正指出，入住晶華酒店的日籍旅客約占四成，把牛肉麵零售市場的目標放大至海外之後，日本當然成為首選之地。他也透露，目前晶華牛肉麵在台灣實體店每年約可賣出10萬碗、創造3~4千萬業績；進軍香港約5年，兩款口味的冷凍牛肉麵年銷售也可達5~6百萬元，預期前進日本的第一年業績可破千萬。

TSUTAYA BOOKSTORE松山站前店2017年11月開幕，以媲美日本代官山的街景，成為觀光客列為文藝類型打卡地點之一。潤泰集團透過WIRED TOKYO日本母公司與晶華集團首度推出期間限定販售菜單外，集團也預計進軍南台灣，以及在東區門戶計畫的重地─南港車站上方的CITYLINK南港店開設全新風貌的TSUTAYA BOOKSTORE。