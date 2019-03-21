寶璣表跟你想的不一樣 新La Marine航海系列既時髦又潮

2019-03-21 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



對於腕表略有研究的人，都會知道寶璣（Breguet）在鐘表領域裡是個舉足輕重的品牌。機芯研發、製表工藝都絕對是頂尖的一員，但對於這樣的品牌，不少人會想到的是它具有古典雅緻的設計，的確那樣的風格與寶璣歷史定位也相符。不過當你看過新款的航海La Marine系列後，絕對會改觀，顛覆你刻板印象裡的寶璣。

不吊書袋，但寶璣的歷史太輝煌，擁有不少專利和以此為名的設計，不只是許多王公貴族御用的鐘表商，還曾是「法國皇家海軍的精密時計製造商」。這也說明了為何會有La Marine系列的誕生，要知道在200年前的大航海時代，船上必備之一的就是能輔以判定方位的「船鐘」，因此精準跟可靠是必要的，考驗著製表師的能耐。

即便現在的人們不再需要透過腕表或時鐘來找到方向，可是寶璣卻承襲了這樣的精神，為當代的旅人、紳士準備了兼具實用和品味穿搭必備的表款。這就是今日所見的新款La Marine系列5517大三針日期腕表、Alarme Musicale 5547兩地時間鬧鈴腕表，以及展現複雜技術的Chronographe 5527雙秒針計時碼表。

如果不追求繁複的功能，那麼Marine系列5517大三針便是一只極好上手的表款，簡單的時間指示加上日期窗，滿足在日常生活的需求，重點是「百搭」。想要更運動感的人戴鈦金屬款的準沒錯，而這也是寶璣首次在這個系列的新嘗試。18K白金及18K玫瑰金版本的表盤，還有手工鐫刻「海浪」飾紋，呼應海洋風格設計，視覺上更具動感，一改過去的扭索雕花圖案，讓人不自覺的視線停留，可以是造型的亮點。

其次，當時間、日期顯示，不再只是唯一追求的目標時，Alarme Musicale 5547兩地時間鬧鈴腕表則是另一選擇。雖然進階了，但上述5517大三針的特色一點都沒少，而且還多了對差旅人士很實用的兩地時間指示，能快速的判斷當地及家鄉的時區，還有貼心的機械鬧鈴，讓人不會因時差而錯過重要見面。

而Chronographe 5527雙秒針計時碼表則是獻給玩表無數，藏家等級的高手了。原因很簡單，首先這樣的功能是寶璣先生所發明的雙秒針表延伸而來，其次是攤開整個鐘表業，能做雙追針計時的品牌實在不多，而且還沒有做成這麼年輕式樣的。如果不刻意提，還以為只是尋常的計時碼表，殊不知這卻是更精準，能計算秒時間差的腕表。