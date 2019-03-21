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吳速玲的馭夫育兒術 「使個眼色」他們就會知道了

2019-03-21 09:07經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「時尚媽咪」吳速玲大方分享眼周保養秘訣，還透露，她的馭夫育兒術就是「使個眼色」他...
「時尚媽咪」吳速玲大方分享眼周保養秘訣，還透露，她的馭夫育兒術就是「使個眼色」他們就會知道了。 圖／W.SHOW植透肌提供
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演藝圈時尚媽咪代表吳速玲大方分享她的好命媽媽心法，她笑言，馭夫育兒時很多事情她多半只要「使個眼色」，他們就會知道了。

此外，吳速玲還說，自從當了媽媽之後，可以做自己的時間，真的只剩下在保養的時光了。但是，她認為，「保有10%的自己」，婚姻才能走得長久，所以現在每天晚上八點到十點，她都會把自己關在浴室理，泡澡、保養、聽音樂…。

吳速玲也指出，她在臉部肌膚保養上，特別重視眼周的部分。她說，因為人到了一定的年紀，臉上有紋路是非常自然的，但重要的是，面對臉上紋路線條，要讓自己看起來覺得舒服，而不是鬆垮的，就像是一幅畫，線條紋路不同，看起來的感覺也不一樣，自己平常最注重的是清潔，還有眼周和唇邊的保養。

受邀出席台灣MIT保養品牌W.SHOW植透肌新品上市記者會的吳速玲還透露，最近最常使用的就是W.SHOW植透肌的全效眼霜，一邊用冰珠按摩棒輕輕按摩眼周，可以改善眼睛浮腫的狀況，幫助緊緻拉提，也讓眼周的線條更好看。

同時，吳速玲還特別提到一個使用眼霜的小撇步，那就是她也會用眼霜擦在唇邊的肌膚。而且吳速玲還說，自己不會挑選太過滋潤的保養品，因為容易長小小的白色粉刺，W.SHOW植透肌全效眼霜的質地就很輕。

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