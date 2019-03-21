好市多賣DARPHIN明星精華液療癒小粉紅，網友一次囤8組：這價格太驚人！

2019-03-21 01:06 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



春季氣溫變化大，不少人的肌膚因忽冷忽熱的溫差而鬧脾氣，經常提供會員購物驚喜的美式賣場Costco好市多，近來又出「季節有感驚喜價好物」，有網友在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，法國知名保養品牌DARPHIN口碑熱銷品「全效舒緩精華液」50ml在好市多特價1699元，比百貨專櫃30ml的定價還要便宜800元，一次狂買8組囤貨。

原PO在版上分享：「昨天偶然發現這價格，今天又被拖來購物……8組放到購物車上。最好笑是，朋友帶原本專櫃的包裝比對，居然只有30ml！太捶心肝了……」這款被讚買的「DARPHIN全效舒緩精華液」，是DARPHIN針對敏弱肌膚需求而推出的「全效舒緩系列」中熱銷的口碑話題商品，以牡丹、德國洋甘菊、山楂等三大植萃配方為主，號稱每3分鐘即售出一瓶，每兩位客人即有一位指定購買，許多愛好者更以「療癒小粉紅」來暱稱這款用過就愛上的精華液，台灣官方定價是30ml/2500元，知名購物平台特價時則約為30ml/2000元、50ml/2979元。