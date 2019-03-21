最好的另一半不必「完美」 而是願意做好5件事，把妳放心中第一位

2019-03-21 00:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多人追求愛情，都要一個「完美情人」，但資深情感諮商師說：這個世界上，沒有一個完美的情人，只要在這段感情中，創造屬於兩個人的情感價值，就是彼此最大的收穫。最主要有以下幾點情況是我們感情基礎需求。

ㄧ、懂得聆聽，也需要被傾聽

在遇到不如意的時候，伴侶就是最重要的陪伴，要懂得傾吐、也需要回饋，達到彼此的平衡與尊重是最重要的。充分回應伴侶的傾吐，運用相對心去回應，讓彼此感受到重視之外，更讓人覺得貼心。

二、被信任的感覺，比送禮重要

大家都說，剛在一起的時候信任度是最大的考驗，往往在剛交往的時候，對於另一半的包容心是最大的。但日子一久，相對的包容心漸漸失去時，首要維持的就是對彼此的信任感，對於突如其來的舉動或是行為，也漸漸成了一種默契，這也是一種信任感的體現。

吵架是最容易，把信任感打的支離破碎的時刻，在這個時候，就是建立在感情基礎，最最最重要的關鍵，因為當你覺得對方讓你失望時，總會鑽牛角

尖的把不好的負面情緒，往死裡鑽，千萬要先冷靜思考，再做任何決定。

三、在你的心中，永遠都有優先權

無心之過往往會帶來些傷害，但小的動作就可以讓彼此可以更加強感情的基礎，雖然用說的比用看的很簡單，但真的做起來，往往都沒有想像中的容易，感覺談感情，是無法掉以輕心的事情。

在做任何決定的考量，是否有先為對方著想，有時候在另一半的眼中或心裏，並不會第一時間的表現出來，但起碼演戲也要演好演滿，即使真的有不可抗之因素，也要表現出，把對方放在「第一個考量」的位置。

四、突顯自己的價值觀，才能更長久

一句讚美的話、肯定對方的話，其實都是大家常常忽略的一個感情需求。要讓自己的另一半，有被欣賞、有被肯定、有被需要，其實是一件非常重要的事情，也許你覺得只是一句話，但另一半聽到了，也許在不好的情緒時，你就是支撐他一整天的動力。

五、被渴望的重要性

交往久了，許多人都覺得，自己的感情裡面，都少了浪漫的元素，始終覺得這樣的情感，不夠完整，才會導致有劈腿、曖昧的問題存在，畢竟一個巴掌打不響。