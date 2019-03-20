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新AirPods來了！多了無線充電盒 還可用「嘿 Siri」聲控

2019-03-20 21:27聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

「一天一蘋果，新台幣遠離我！」蘋果最近也學會了擠牙膏策略，一天放出一個新消息，今天終於輪到令人期待已久的全新AirPods登場！新款AirPods由全新H1晶片驅動，並延長50%的通話時間、「嘿 Siri」免持功能，現有用戶還可直接選購無線充電盒。

新款AirPods外型與第一代完全相同，但內部升級全新H1晶片，可提供更有效率的效能、快達2倍的連接時間、更多50%的通話時間，以及不需再動手輕敲、可直接便利聲控的「嘿 Siri」免持功能，只要說聲「嘿 Siri」，就能切換歌曲、撥打電話、調整音量或取得路線指引。

AirPods連接後，會立即在所有登入同一iCloud帳號的所有裝置間設定，包括Apple Watch、iPad和Mac，於各裝置間切換比起以往更為完美流暢。第二代AirPods隨附標準充電盒或全新無線充電盒，充電盒皆儲備有額外的多次充電量，可提供超過24小時的總聆聽時間，方便你在家和出門在外時進行充電。

無線充電盒的設計，可使用目前市面上Qi相容的各種充電解決方案進行無線充電，充電盒正面新增的LED指示燈，更可一眼得知充電狀態。

全新AirPods搭配無線充電盒，建議售價6,490元，全新AirPods搭配充電盒，建議售價5,290元，單購無線充電盒，建議售價2,690元。即將在蘋果官網與Apple Store App開放訂購，並於稍晚開始在Apple直營店販售。

全新AirPods搭配無線充電盒，正面新增LED指示燈可一眼得知充電狀態。圖／蘋...
全新AirPods搭配無線充電盒，正面新增LED指示燈可一眼得知充電狀態。圖／蘋果提供
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果粉期待已久的新一代AirPods終於登場！圖／蘋果提供
果粉期待已久的新一代AirPods終於登場！圖／蘋果提供
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新款AirPods可透過「嘿 Siri」聲控啟動各種功能。圖／蘋果提供
新款AirPods可透過「嘿 Siri」聲控啟動各種功能。圖／蘋果提供
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無線充電Siri
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