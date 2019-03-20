想美白先防曬！打破防曬的4大迷思 下雨天不擦會曬更黑

2019-03-20 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



防曬有許多的學問，許多人還是會搞不清楚，到底要什麼樣的時機塗上防曬，才是最好的。或是塗了要隔多久時間再補擦？陰天也需要做防曬的動作嗎？在室內呢？

今天會把這些問題，幫大家整理一下，給即將要來臨的夏天做好萬全的準備！

一、陰雨綿綿及冬天有需要防曬嗎？在室內也需要嗎？

許多人看了天氣，今天沒出什麼太陽，或是冬天時，反正自己也是早出晚歸，應該不太需要防曬吧？結果防曬產品就不擦了。

特別強調，不管是陰天、雨天、冬天、室內，我們都需要擦防曬，因為我們的防曬是針對紫外線，即使沒有太陽的地方，還是有紫外線喔！但是這些情況，可以調整防曬產品的係數多寡，戶外的話當然就要高一點。

二、化學防曬與物理防曬

每次到了專櫃挑選防曬產品，櫃姐們總說著產品內有物理防曬與化學防曬，那這些專有名詞到底關乎防曬有什麼重要的影響呢？

化學防曬：化學防曬使用的化學成分，叫做紫外線吸收劑，常見的有甲氧基肉桂酸辛酯（OMC）、奧克利林聚硅烷-15等等。這些成分可以吸收轉換紫外線，防止紫外線對於皮膚直射的傷害。

物理防曬：物理防曬的意思，就是不會用到化學的成分，產生防曬效果，僅使用粉末狀的礦物，讓紫外線散亂，可將紫外線反射，達到防曬效果，成分大多是二氧化鈦、氧化鋅。

三、擦防曬還需要卸妝嗎？

防曬產品需要專門的卸妝產品嗎？正常來說，使用較輕透、適用於通勤族的防曬產品，一般普通的清潔、洗臉產品就可以將防曬洗淨，若是防水、防汗類型，或油性質地的防曬乳霜，就需要特別的加強清潔與卸妝。

四、塗了隔離霜是否還需要防曬？

這個問題，應該是最困擾大家的，首先我們來區分一下「防曬」與「隔離」這兩項產品的區別。

防曬：是能夠吸收或反射紫外線、防止肌膚被曬黑、曬傷的產品，每天都需要使用的用品。

隔離：隔離能夠修飾膚色、遮蓋毛孔、讓妳的底妝更服貼，雖然市面上，有許多的隔離產品，強調自己有防曬的係數，但往往防曬力道其實是不夠的。