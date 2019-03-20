鮭魚牛乳曙光都「日本No.1」 北海道道東還能「見證地球是圓的」

2019-03-20 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



北海道道東地區，主要是由根室、別海、標津、中標津、羅臼等市與町所組成，特產為畜牧業以及漁業，包括牛乳、鮭魚、扇貝等不同的美味。隨著北海道旅遊旺季即將展開，北海道中標津空港近期特別來台舉行首次在台宣傳說明會，讓民眾更了解道東旅遊的樂趣。ANA也有針對自新千歲機場、羽田機場專機前往道東的優惠方案，單程5,400日圓起。（約新台幣1,500元）

位在北海道道東地區的根室市，是日本最東邊的城市，也是亞洲距離日出最近的城市，每年都吸引許多旅客特地前來，於納沙布岬拍攝第一道曙光，同時欣賞鄂霍次克海和太平洋的潮起潮落。此地也特產花咲螃蟹、秋刀魚及全日本上岸量最大的肥美鮭魚。

緊鄰鄂霍次克海的別海町，同樣也有鮭魚、蝦和扇貝等海洋特產，生乳產量也是日本第一。其中最熱門的觀光地「野付半島」，全長26公里，形狀彎曲如蝦，乃是日本最大的沙嘴島。至於標津町則是日本著名的鮭魚產地，不僅有標津鮭魚科學館，還有川北溫泉、薰別溫泉、波河史蹟自然公園與文化遺產標津遺跡群等等觀光景點。

除了海鮮，乳製品也是北海道的特產。牛乳產量僅次於別海町的中標津町，擁有數個牧場，包括鮮奶、冰淇淋與起司等乳製品都擁有絕佳品質，當地也興盛「牛奶乾杯」的特殊乾杯型態。旅客到當地的開陽台，也可以從觀景台看見略帶弧度的遼闊地平線，見證地球是圓的。至於羅臼町是造訪聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產知床國家公園的起點城市之一，在此也能看見許多阿努伊族傳統的原住民文化，亦可搭乘賞鯨船出遊，觀看抹香鯨、虎鯨等大型海洋生物。