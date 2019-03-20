Dyson V11日本登場！多了螢幕、動態感應吸頭 吸力再提升25%

2019-03-20 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在上一代V10發布後宣告不再研發有線吸塵器的Dyson，今天於日本發表了最新一代無線手持吸塵器V11，除了吸力更提升25%、最長可使用1小時之外，最大的更新就是在機身後方多了LCD彩色顯示螢幕，以及最新搭載「動態負載感應技術」的吸頭，能自動隨地板材質幫你調整吸力。

Dyson V11外型大致延續的V10的結構設計，維持直線氣流路徑，馬達部分則採用新款的V11數位馬達，並透過加大葉輪、三重擴散器設計，讓吸力再提升25%。而機身後方新增的顯示螢幕，則考量到以往消費者對使用時間的疑慮，不僅可即時顯示目前吸力模式，還能精確地以秒為單位顯示剩餘時間，若需要清潔集塵筒或是更換濾網，也會在螢幕上顯示提示訊息。