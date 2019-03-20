ETUDE HOUSE母親節京站限定首發 這款下殺5折
母親節是美妝界的重點促銷檔期，除了替媽咪挑選貼心的禮物，趁機補貨自己要用的美妝品也超划算！ETUDE HOUSE今年母親節在台北京站時尚廣場限定首發，第一波將於4月4日至4月24日開跑，首推超Match～磁取創作絕配唇膏系列下殺5折，平均一支唇膏只要145元，就算包色也不心疼。
如果想要送媽咪最夯的話題商品，ETUDE HOUSE帶唇萃印記～水感光澤唇釉在去年上市當月就創下3,000支的銷量，多款色系可供選擇，4月4日至4月24日於京站購買ETUDE HOUSE唇萃印記～絲絨霧面唇釉或唇萃印記～水感光澤唇釉，就送唇萃印記～絲絨霧面唇釉2g，市價1,125元、8折優惠價900元；睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏＋眉飛色舞～四層相飾眉彩盤市價900元、73折優惠價660元。
第二波活動將於4月25日至5月12日開跑，ETUDE HOUSE每日滴安瓶精華露30ml＋純晶～舒緩平衡化妝水180ml原價1,230元、8折優惠價990元；長效待肌～光澤透顏精華粉底30ml＋水足感～極效膠原高保濕／定妝噴霧50ml原價1,030元、79折優惠價820元；閃閃惹人愛魔力眼彩棒則有第2件5折的優惠。
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