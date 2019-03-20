ETUDE HOUSE母親節京站限定首發 這款下殺5折

2019-03-20 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



母親節是美妝界的重點促銷檔期，除了替媽咪挑選貼心的禮物，趁機補貨自己要用的美妝品也超划算！ETUDE HOUSE今年母親節在台北京站時尚廣場限定首發，第一波將於4月4日至4月24日開跑，首推超Match～磁取創作絕配唇膏系列下殺5折，平均一支唇膏只要145元，就算包色也不心疼。

如果想要送媽咪最夯的話題商品，ETUDE HOUSE帶唇萃印記～水感光澤唇釉在去年上市當月就創下3,000支的銷量，多款色系可供選擇，4月4日至4月24日於京站購買ETUDE HOUSE唇萃印記～絲絨霧面唇釉或唇萃印記～水感光澤唇釉，就送唇萃印記～絲絨霧面唇釉2g，市價1,125元、8折優惠價900元；睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏＋眉飛色舞～四層相飾眉彩盤市價900元、73折優惠價660元。