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脫內衣給女模穿「貝嫂」辦秀很忙 老公還嫌棄她品味？

2019-03-20 19:44聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚貝嫂」維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）今年為慶祝同名品牌Victoria Beckham十周年，將秋冬服裝大秀移到倫敦舉辦，讓這場秀格外受矚目。而她近日在自己的Youtube頻道發布時裝周當時的紀錄影片，除了有兒子、老公們的身影以及對她獻上的祝福之外，更揭露了時裝秀當天後台的緊張狀況。

在這支短短近三分鐘的影片中可以看到貝嫂穿梭台前台後的忙碌模樣、接受訪問的過程，以及正在準備妝、髮的模特兒們，還有整個場地的布置等等。其中貝嫂更對著鏡頭自曝：「就在剛剛我把我的內衣給了另一個模特兒穿」，可以想像當場情況應該是非常急迫。每次都會一家大小全出動支持貝嫂的老公和兒女們，也沒有在這支影片中缺席，大兒子布魯克林更對老媽送上甜蜜的祝福：「媽，我相信你會做得跟以往一樣好，我永遠愛你，等不急要看你的新作品了。」

次子羅密歐雖然在片中只靦腆地對媽媽說了一句「我愛你」，但他最近可是新聞焦點。據外媒報導，羅密歐正在跟人氣影集《怪奇物語》（Stranger Things）的女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）熱戀中。

貝嫂最近也接受報紙專訪，談到了老公貝克漢對她穿著的一些意見，「前陣子我們才討論到這個話題，剛好有人問我喜不喜歡大衛的造型，我認為他穿任何衣服看起來都很棒。」不過貝克漢就很不給老婆面子了，「大衛問我，『為什麼你要穿這些有著寬大袖子的衣服？以及這些寬鬆長褲？』好的，貝克漢先生不喜歡它們。」

另外，她也聊到對自有品牌所付出的努力，更聊到了小時候就讀萊恩戲劇藝術學院學習舞蹈（Laine Theatre Arts college）的一段經歷，「當我打電話回家抱怨說我不想再跳舞了，我媽媽會叫我回家，一起去買買鞋子，但我爸爸會說，你留在那，好好努力就對了。」也許正是爸爸的這種堅持，也幫助她訓練出堅強的心態，特別是在面對質疑聲音的時候。「我知道人們總是會有刻板印象，但無論你愛我和大衛或是討厭，我們真的很努力。獲得成功是一回事，但維持成功又是另一件事。」貝嫂在訪問中表示。

貝克漢一家擁有許多粉絲。圖／摘自IG
貝克漢一家擁有許多粉絲。圖／摘自IG
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貝克漢看不懂維多莉亞的某些穿搭品味。圖／摘自IG
貝克漢看不懂維多莉亞的某些穿搭品味。圖／摘自IG
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維多莉亞和爸爸感情很好。圖／摘自IG
維多莉亞和爸爸感情很好。圖／摘自IG
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維多莉亞貝克漢近日在自己的Youtube頻道發布前陣子倫敦時裝周的紀錄影片，揭露...
維多莉亞貝克漢近日在自己的Youtube頻道發布前陣子倫敦時裝周的紀錄影片，揭露了時裝秀當天後台的緊張狀況。圖／摘自IG
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衣服模特兒時尚
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