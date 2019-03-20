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別再走仙氣路線了！視覺減齡的「冷萃咖啡髮色」大勢來襲 這幾款混色最夯

2019-03-20 18:15聯合報 記者陳立儀╱即時報導

換個髮色就能換個好心情，告別仙氣的霧灰、紫色調，韓國春夏正吹起一股蜜茶髮色風潮，發跡於紐約的Cold brew hair「冷萃咖啡髮色」也正大勢來襲，這類低調中又帶有微妙變化的咖啡色系，可以讓髮型看起來更輕盈，創造減齡的視覺效果，而且還能提亮膚色，搭配色調活潑的春夏妝容也完全無違和感，讓回頭率瞬間飆高。

Cold brew hair的靈感取自於咖啡，關鍵是混合中性、偏金的色調，利用深淺色階的對比，讓頭髮呈現多層次漸層，閃耀輕盈空氣感。萊雅專業沙龍美髮L’OREAL PROFESSIONNEL今年春夏推出最夯的冷萃咖啡髮色，全系列8色，單一染色讓髮色有溫暖感，顯白又能襯膚色，混搭畫染可創造豐富層次，尤其同色系配色或與米色系撞色挑染，更是歐美與韓星間人氣最高的髮色。

在L’OREAL PROFESSIONNEL冷萃咖啡髮色的8色混搭中，以極致冷萃色、氮氣冷萃色、奶油冷萃色、冷萃珊瑚色最為熱門，其中極致冷萃色賦予髮絲文青霧感與魅力，被陽光照耀時呈現微暖的金黃光澤；以冷萃咖啡色為基底的極致冷萃色，即使長出深色髮根也不突兀；氮氣冷萃色以咖啡色為基底，搭配中性米色和金色調配，就像加了氮氣的冷萃咖啡，更多了點空氣感，適合喜愛深褐色、棕色頭髮的人；奶油冷萃色以潤澤的淺咖啡色調為主色，搭配奶油色或淺金色挑染，頭頂由深色漸層到髮尾的奶油色，成為人群中的閃耀焦點。

2019年的染髮創意也越來越豐富，不再侷限於傳統的挑染、片染技法，「FrenchBalayage巴黎畫染」技巧更能創造出具有自然舞動漸層感。L’OREAL PROFESSIONNEL冷萃咖啡髮色搭配巴黎畫染技巧，利用深淺色階的對比，以冷暖交錯的配色，讓髮色呈現如同牛奶倒入濃縮咖啡由淺至深、慢慢漸層的樣貌，輕透感的棕色系搭配巴黎畫染技巧，可營造出光線自然穿透髮絲的層次感，咖啡色調Brown與冷金色調Blonde則更能凸顯質感，黑髮長出時也能降低布丁頭的尷尬狀態，反倒像是精心設計的顏色混搭，不論是綁馬尾、丸子頭、公主頭或改變左分、右分的髮線，都能讓不經意的挑染效果出現。

L’OREAL PROFESSIONNEL今年春夏推出最夯的冷萃咖啡髮色。圖／L...
L’OREAL PROFESSIONNEL今年春夏推出最夯的冷萃咖啡髮色。圖／L’OREAL PROFESSIONNEL提供
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Cold brew hair的靈感取自於咖啡，關鍵是混合中性、偏金的色調，利用深...
Cold brew hair的靈感取自於咖啡，關鍵是混合中性、偏金的色調，利用深淺色階的對比，讓頭髮呈現多層次漸層。圖／L’OREAL PROFESSIONNEL提供
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Cold brew hair「冷萃咖啡髮色」搭配巴黎畫染技巧，可營造出髮絲間光線...
Cold brew hair「冷萃咖啡髮色」搭配巴黎畫染技巧，可營造出髮絲間光線自然穿透的輕盈空氣感。圖／L’OREAL PROFESSIONNEL提供
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