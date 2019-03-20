別再走仙氣路線了！視覺減齡的「冷萃咖啡髮色」大勢來襲 這幾款混色最夯

2019-03-20 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



換個髮色就能換個好心情，告別仙氣的霧灰、紫色調，韓國春夏正吹起一股蜜茶髮色風潮，發跡於紐約的Cold brew hair「冷萃咖啡髮色」也正大勢來襲，這類低調中又帶有微妙變化的咖啡色系，可以讓髮型看起來更輕盈，創造減齡的視覺效果，而且還能提亮膚色，搭配色調活潑的春夏妝容也完全無違和感，讓回頭率瞬間飆高。

Cold brew hair的靈感取自於咖啡，關鍵是混合中性、偏金的色調，利用深淺色階的對比，讓頭髮呈現多層次漸層，閃耀輕盈空氣感。萊雅專業沙龍美髮L’OREAL PROFESSIONNEL今年春夏推出最夯的冷萃咖啡髮色，全系列8色，單一染色讓髮色有溫暖感，顯白又能襯膚色，混搭畫染可創造豐富層次，尤其同色系配色或與米色系撞色挑染，更是歐美與韓星間人氣最高的髮色。

在L’OREAL PROFESSIONNEL冷萃咖啡髮色的8色混搭中，以極致冷萃色、氮氣冷萃色、奶油冷萃色、冷萃珊瑚色最為熱門，其中極致冷萃色賦予髮絲文青霧感與魅力，被陽光照耀時呈現微暖的金黃光澤；以冷萃咖啡色為基底的極致冷萃色，即使長出深色髮根也不突兀；氮氣冷萃色以咖啡色為基底，搭配中性米色和金色調配，就像加了氮氣的冷萃咖啡，更多了點空氣感，適合喜愛深褐色、棕色頭髮的人；奶油冷萃色以潤澤的淺咖啡色調為主色，搭配奶油色或淺金色挑染，頭頂由深色漸層到髮尾的奶油色，成為人群中的閃耀焦點。