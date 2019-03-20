特搜！3家美味冰淇淋聖代老店 不只是吃冰、吃的是懷舊童年回憶

2019-03-20 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



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近日風靡全IG的全家「果汁牛乳」霜淇淋，20號是全面開賣的日子，各位吃貨有沒有買來嘗鮮？其實「果汁牛乳」的滋味大家都很熟悉，為什麼能造成這麼大的轟動，吃的就是「回憶」。

「永富冰淇淋」紅豆口味香滑綿密。記者 柯意如/攝影 分享 facebook

超過一甲子的冰淇淋店，賣的正是滿滿的童年美好記憶！今天吃貨小編將帶大家到台北、高雄巡禮，共3間開業超級懷舊冰淇林老店，「雪王冰淇淋」、「永富冰淇淋」、「百樂冰淇淋」。現在市面上華麗、新奇的冰品這麼多，這些老店卻彷彿在城市中靜止了，但它總能讓你每次經過都會駐足，來上兩三球才過癮。天熱了！現在快約閨密，享受一客充滿懷舊古早風的冰淇淋吧。

雪王冰淇淋 超過73種神秘滋味難以超越

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目前位於武昌街一段65號2樓的「雪王冰淇淋」，開業於1947年，至今已經72個年頭。顧客都已經長大抱子抱孫，這家冰淇淋老店還在。 「雪王冰淇淋」原本開在一樓店面，後來搬到原址二樓。記者 柯意如/攝影 分享 facebook 「雪王」原本開在一樓店面，後來搬到原址二樓。圖/聯合報系資料照 分享 facebook

「雪王冰淇淋」早期在原址一樓經營，以芥末、辣椒、麻油雞、豬腳、肉鬆等多種超新奇口味的冰淇淋，吸引不少外地觀光客聞名嘗鮮，至今有超過73種以上的獨特口味，「真材實料」讓人嘖嘖稱奇，至今仍很難有冰淇淋店可以超越。

小編日前曾造訪「雪王冰淇淋」，挑選的是當季限量的草莓口味，吃得到新鮮，冰品口味視季節調整。除了滋味新奇的鹹口味冰淇林，雪王招牌的大紅豆口味、季節性水果口味、以酒入味的冰淇淋，都有不少鐵粉支持。 「雪王冰淇淋」水果口味吃得到新鮮。記者 柯意如/攝影 分享 facebook

當天遇到許多來雪王吃冰的外國客人，還有些是住在附近的老顧客，帶著孩子固定報到。若有顧客是點選以酒入味的「成年人吃的冰淇淋」，店家還會不斷耳提面命，提醒客人吃了「絕對不能開車！！」，親切貼心，充滿老街的人情味。營業時間可上「雪王冰淇淋」臉書查詢。

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「永富冰淇淋」傳統低調 芋頭、紅豆冰淇淋「叭噗」美味

從推冰淇淋攤車一勺一勺開始，在萬華落腳開店，「永富冰淇淋」至今依舊受到饕客的歡迎。如果不是找了一個當地朋友帶路，小編下了捷運後一時還找不到「永富」。 「永富冰淇淋」李梅、檸檬、百香果。圖/聯合報系資料照 分享 facebook 永富冰淇淋店內展示。圖/讀者提供 分享 facebook 「永富冰淇淋」的招牌是芋頭冰。記者 柯意如/攝影 分享 facebook 「永富冰淇淋」有各類傳統「叭噗」。圖/讀者提供 分享 facebook 「永富冰淇淋」是70年以上老店。圖/讀者提供 分享 facebook 「永富冰淇淋」不是在西門町最熱鬧的街道上。圖/讀者提供 分享 facebook

即使不是開在西門町最熱鬧街道上，「永富冰淇淋」依舊顧客絡繹不絕，這就是老店的厲害與魅力之處。創立於1945年的「永富冰淇淋」，賣的古早味手工冰淇淋，其實就是懷舊的「叭噗」冰。在地朋友最推的是招牌的芋頭跟紅豆兩款冰淇淋，另外還有花生、桂圓、李梅、雞蛋、百香果、草莓、檸檬等傳統滋味。吃起來綿綿密密又香又甜，吃得到顆粒和食材原味，正是記憶中夏天的午後，媽媽買給我們吃的「叭噗」，與兒時回憶一樣幸福。

不少老顧客生日的時候，還會訂購「永富」冰淇淋蛋糕，傳統的造型、紮實的材料，簡直是兒時的夢想蛋糕再現，每個蛋糕最多可4種口味冰淇淋層次，詳細資訊可上「永富冰淇淋」臉書查詢。

高雄「百樂冰淇淋」像時光暫停 小雪人聖代童年夢想

提到會讓許多小朋友驚喜的「雪人聖代」，就會想到高雄老店「百樂冰淇淋」餐廳。

成立於1963年的「百樂冰淇淋」不止餐點復古，餐廳門面也很復古，在繁華的城市中，停留在80年代的美好時光，讓人想走進去一探究竟。 「百樂冰淇淋」外觀復古。圖／IG @yellowowpwtw 網友授權 分享 facebook 「百樂冰淇淋」草莓聖代、抹茶雙層聖代。圖／IG @yan_cheng_luo網友授權 分享 facebook 「百樂冰淇淋」雪人聖代。圖／IG @yellowowpwtw 網友授權 分享 facebook

「百樂冰淇淋」除了賣冰淇淋，還有彌月蛋糕跟生日蛋糕等商品。高雄地區的網友們分享，或許現在看來「百樂冰淇淋」招牌的「雪人聖代」，在講求美食要走視覺效果的現在，可能不是那麼浮誇，但對許多在高雄長大的孩子來說，這可是一款很「奢侈」的點心，因為除非是考試有好的表現，才有機會跟爸爸媽媽來享受一下！當年很時髦的冰品，包括古早味香蕉船、各式傳統花式聖代，至今都還是受到網友喜愛，吃的正是一份懷舊的情感啊。營業時間地點可上「百樂冰淇淋」臉書查詢。

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