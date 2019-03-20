楊謹華自招婚後變成小女人 「尺寸不重要」感覺擺第一

2019-03-20 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



海瑞溫斯頓（Harry Winston）以品牌發源地的紐約為靈感，打造New York頂級珠寶系列，在巡迴多地後也來到台灣展出。品牌呈現多達32件的精彩設計，並找來婚後很幸福的楊謹華來演繹，而曾短暫住過紐約的她，在鑑賞之後也直呼「真的好有畫面」！

坦言自從婚後變得比較小女人心態的楊謹華覺得「現在買珠寶是要憑感覺了，有故事性的就會中」，不見得會追求大克拉數的寶石，像是此次詮釋的New York系列就是她會欣賞的。過去曾在紐約遊學的楊謹華表示「雖然我身上戴的是Eagle系列，但中央公園、City Lights的設計，比較有畫面」，她解釋因為之前通常都是課後時，和朋友相約吃飯後會去走走的地方，因而喚起不少的回憶。如果有機會舊地重遊，現在的楊謹華會帶另一半去哪裡呢？她不假思索的回說「吃烤玉米」，因為這是當時只要放假都會去買的必吃美食。

一直以來，紐約的一景一物都成為海瑞溫斯頓在珠寶創作上的靈感，而此次在台展出的32件總價逾四億元的New York系列頂級珠寶，便是品牌再次以華麗的詩篇來歌頌這偉大城市。全系列共分成8個子主題，每一個都能對應到海瑞溫斯頓的發展歷史，或是紐約著名景點，如同女星楊謹華在活動時搭配的Eagle珠寶，其概念就是來自中央車站的鑄鐵雄鷹，藉以鑽石排列出翼狀弧線，並點綴了水滴型切割的黃鑽為主石，形塑抽象的鷹眼形象。位於第五大道718號的品牌辦公室，其法式的建築也化成718 Emerald Vitrine的祖母綠與細長型切割的鑽石組合的項鍊與指戒。