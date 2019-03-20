台灣愛樂3月壓軸 獻上布拉姆斯經典

2019-03-20 17:20 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



NSO的3月最後一場音樂會將於22日舉行，邀請指揮家亞歷山大‧德夏（左），及法國號演奏名家拉德克‧巴伯羅柯（右）攜手演出。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook

被稱為「法國號神人」的拉德克‧巴伯羅柯緩緩舉起手中的法國號，接著一首渾潤、負有魔幻氣息的旋律圍繞在整個空間中，替台灣愛樂（NSO）於3月的壓軸音樂會拉開序幕！NSO表示，3月的最後一場音樂會將於22日舉行，獻上布拉姆斯的《第四號交響曲》，並邀請德國指揮家亞歷山大‧德夏及拉德克‧巴伯羅柯攜手演出。

古典外衣 浪漫內裏

NSO執行長郭玟岑於20日的記者會上表示，因為布哈姆斯的作品曲風十分符合春天氣息，所以NSO在3月舉辦一系列以布拉姆斯為主軸的音樂會，接下來的壓軸音樂會更將獻上布拉姆斯的經典之作《第四號交響曲》。

「這首曲子在完成當下，雖富有浪漫主義的氣息，卻是被古典主義的外衣包覆，導致不被當時聽眾接受，但卻是現代樂迷著迷的主要原因。」NSO表示，在時代的巨輪下，傳統並不會成為累贅，而是會昇華成古典。此次表演，也特別邀請享譽國際的指揮家亞歷山大‧德夏，及法國號演奏名家拉德克‧巴伯羅柯攜手演出。

20世紀下半最佳

亞歷山大‧德夏表示，這是他第3次來台與NSO合作，想起在過去求學時，他就與NSO藝術總監呂紹嘉相識，也種下了合作機會的種子，而每次合作演出，他都對於NSO樂團的深厚底蘊感到十分驚訝，也正因為如此，讓他這個指揮能盡情發揮，更使他一再樂意來台演出。

「這是20世紀下半最棒的法國號曲目！」拉德克‧巴伯羅柯表示，他將在音樂會中表演捷克作曲家鮑爾的法國號協奏曲，因為曲風融合了東（俄國）西（美國）元素，不只讓地理處在東西中間的他這位歐洲人印象深刻，也是最適合在台灣演出的曲目，請民眾拭目以待。

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