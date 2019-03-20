當代藝術盛宴來了 A.R.T.今年盛大預展

2019-03-20 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐碧華 ╱即時報導



「很多人擔心自己看不懂當代藝術，其實跟著『感覺』走就對了！」台北新藝術博覽會（Art Revolution Taipei）的美國地區總聯絡人顏曉萍說。不用懷疑，台灣人越來越能欣賞當代藝術，今年A.R.T.的預展盛大舉行，即日起在松山文創區二號倉庫展出，展期長達15天。

A.R.T.主辦單位指出，預展採預約制，展出到4月3日，有興趣者可以打預約專線：（02）7743-7788李小姐。松菸的展場不小，每一天要準備展出200多幅作品。

VIP專案總監張翠芳指出，一場藝博會耗費很大的人力、物力，本來大會只承諾辦八屆的，今年卻堂堂邁入第九屆，是新一輪的開始，「大家很熱情，和藝術家、藏家都成了朋友，就這麼一路走來。」今年A.R.T.的貴賓之夜在4月25日，仍在世貿三館舉行，4月26日到29日對大眾開放。

張翠芳說，今年有三、四千件作品，回應藏家的年輕化，很大一部分的作品價位在10萬元以下。預展現場就有1萬元的作品，「單這1萬元國際當代藝術作品，已賣掉快十幅了。」

今年國際當代藝術作品約有一半屬於「非寫實」作品，非常當代，不過，顏曉萍說，大會已不太擔心太過前衛，幾年藝博會辦下來，發現台灣的藏家已頗能欣賞當代藝術。

而大會怎麼看這件作品好不好？每年來參加大會主辦的國際大獎賽作品越來越多，大會評選標準是看作品的表現力，而不是看作品美不美、技術好不好。顏曉萍指出，「只要看這件作品，你有感覺，它就是好作品。」當你看到作品時，極度的不喜歡、極度的難受，極度的鬱悶，極度的開心，或者是有幸福感，所有種種不管是善的、不善的感覺，就是作品要傳達的。

她說，達明安．赫斯特可以把鯊魚泡在福馬林中，這一件作品賣幾百萬美元。他傳遞的是一個生死的概念，讓人們透過觀看作品去思維生與死的意涵。再講個例子，1961年，那時候的藝術圈以藝術家馬首是瞻，藝術家說這個好，大家就跟，一陣跟風，有個藝術家反諷這種盲目，他把自己的排泄物做成罐頭，每罐罐頭上面編號，同時簽名。他反諷藝術家說的都是對的嗎？藝術家的大便你買嗎？當時銷售一空，其中一件在2007年還拍出了10幾萬歐元。這作品它美嗎？放在罐頭裏的排泄物怎麼會美，它傳達的是概念，傳達的是自由的意志。