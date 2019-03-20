理科太太戴MIKIMOTO好美？情趣指數零的老公說只有兩種動物會看亮亮的東西

2019-03-20 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MIKIMOTO推出全新Les Pétales Place Vendôme玫瑰珠寶系列，邀請理科太太（陳映彤）出席，她不改風格表示最喜歡手上的珍珠鑽石玫瑰花瓣手鍊，MIKIMOTO珠寶工匠在日本Akoya珍珠的中心置入一枚精細的調整閥，讓配戴者能輕易滑動至任一位置，「不但鍊帶可以隨時調整長度，珍珠也可以隨意滑動調整距離，具有機械美感，理性、感性兼具，我覺得很特別。」

在獲邀參加MIKIMOTO新品發表時，理科太太坦言有點驚訝，可以穿出華麗的一天，也讓大家感受到她私下也有感性的一面，例如會和兒子講疊字，那先生會不會覺得她穿戴珠寶特別美？她冷靜表示，「我老公是一個完全沒有情趣的人，他會說，『妳知道什麼動物會喜歡亮晶晶的東西嗎？就是烏鴉和浣熊。』所以我就會覺得，算了算了何苦呢？」而先生會不會擔心她參加珠寶活動後，從此開始大買？「他比我更愛買東西，所以他不會管，應該怕我會管回去。他每天都在收玩具的包裹，還製作excel檔列入型號、售價，買過最貴的可能是7、8百美金的變形金剛，但是買了幾百隻就是好幾櫃，我是沒有抱怨的意思啦，因為玩玩具總比玩其他東西好。」

首度出席珠寶活動的理科太太，比較擔心自己不擅長擺拍照姿勢，開玩笑表示雖然有練習，但還是怕激怒大家；她覺得珍珠有別於其他珠寶，是有機生物所產生，經過時間的涵養而成，特別珍貴，且英國女皇出席活動常配戴珍珠，賦予珍珠優雅的象徵。理科太太詮釋的Les Pétales Place Vendôme玫瑰珠寶系列，是MIKIMOTO Pétales Collection當中，以巴黎芳登廣場飄舞的玫瑰為靈感的Les Pétales Place Vendôme作品，特色是極富立體結構且柔美浪漫，之前曾由品牌亞洲區代言人迪麗熱巴演繹，在3月初推出了9款延伸作品，包括5款18K白金鑽石、4款純銀作品，其中的耳環與墜鍊，以純銀雙瓣玫瑰襯托日本Akoya珍珠，有眾星拱月的璀璨，也像是將珍貴的情誼捧在手心、獻上祝福之意；而多瓣玫瑰胸針則擷取繁花飄舞的形貌打造而成。