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量販事業8年虧損27億 台糖董座爽領年終125萬挨轟

日本半小時就賣光的OPERA唇膏春季限量色來了！台灣只有這裡買得到

2019-03-20 16:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

網友爆推的OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏，堪稱是日本妹的國民唇膏，在台灣開賣不到一年就已經狂賣超過20萬支，最熱賣色號包括有「花嫁唇膏」之稱的＃5珊瑚色、襯膚顯氣色的＃1蜜紅。今年OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏的春季限量色在日本半小時就被搶購一空，也首度在台灣推出兩款春季限量色，於全台400家屈臣氏指定門市開賣，限量售完為止，請做好秒殺的心理準備，手刀快搶買吧！

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏同時擁有唇膏的飽和色彩、唇萃的水潤保濕、唇蜜的閃耀光澤，打造渲染雙唇的柔美效果，每一款色號都是精選，更有許多網友大推兩支混搭或疊擦，玩出屬於自己的花瓣唇色。

今年春天OPERA以日本春季花卉為靈感，推出兩款限定色「＃09 SAKURA PETAL櫻花」、「＃10 PLUM PINK紅梅」，「＃09 SAKURA PETAL櫻花」是櫻花花瓣的粉嫩色，微冷色調的柔粉色可讓膚色看起來更明亮，奶霜狀質地更讓雙唇顯色彈潤；「＃10 PLUM PINK紅梅」則是莓粉的紫紅色調，是襯托女性魅力的魔法色號，既有修飾氣色的效果，又不會過於張揚，不論淡妝、濃妝都百搭。

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春漾限定花瓣唇色將於3月28日起於全台指定屈臣氏門市販售，原價380元、優惠價360元。

OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃10 PLUM PINK紅...
OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃10 PLUM PINK紅梅」。圖／OPERA提供
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OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃09 SAKURA PET...
OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃09 SAKURA PETAL櫻花」。圖／OPERA提供
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OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃10 PLUM PINK紅...
OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃10 PLUM PINK紅梅」。圖／OPERA提供
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OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃09 SAKURA PET...
OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏春季限定色「＃09 SAKURA PETAL櫻花」。圖／OPERA提供
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櫻花珊瑚
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