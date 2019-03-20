低調時尚人最愛！法式「手寫標語」T恤優雅溫柔

2019-03-20 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



如果說有什麼是這幾季各品牌玩不膩的元素？「標語」絕對是一大代表。但有些像是廣告海報字體組合而成的大型標語可能會過於搶戲，這時候手寫字標語絕對能滿足低調一族。

精品獨家引進法國Maison Labiche，這個帶點小俏皮卻又不失法式優雅風格的品牌，在設計師Jenny以及Marie的操刀下，把她們喜歡的音樂、文學、電影等作為靈感，化為詼諧幽默的標語或圖像，再以刺繡工藝縫製在每件T恤的胸口、領口等部位，遠看像是細膩的圖案點綴，近看讀出字面意義又能會心一笑，充滿驚喜與趣味。而簡約百搭的色調，也非常實穿。