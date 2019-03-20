低調時尚人最愛！法式「手寫標語」T恤優雅溫柔
如果說有什麼是這幾季各品牌玩不膩的元素？「標語」絕對是一大代表。但有些像是廣告海報字體組合而成的大型標語可能會過於搶戲，這時候手寫字標語絕對能滿足低調一族。
精品獨家引進法國Maison Labiche，這個帶點小俏皮卻又不失法式優雅風格的品牌，在設計師Jenny以及Marie的操刀下，把她們喜歡的音樂、文學、電影等作為靈感，化為詼諧幽默的標語或圖像，再以刺繡工藝縫製在每件T恤的胸口、領口等部位，遠看像是細膩的圖案點綴，近看讀出字面意義又能會心一笑，充滿驚喜與趣味。而簡約百搭的色調，也非常實穿。
SPORT b. 今年春夏以「Youth Rebellion叛逆青春」為設計主題，透過服裝向龐克音樂的熱情活力與反叛精神致敬，從復古未來主義的圖案、後龐克意識形態及90年代元素等獲得靈感，打造多款主題新裝。其中「Retro Futurist 復古未來世代」系列利用黑白色調搭配啟發自街頭塗鴉的手寫字「Toujours, Tendresse,Caresse」意指「永遠、溫柔、關懷」，也是龐克歌手Jacques Dutronc歌曲中的歌詞，讓騎士外套更有造型。「New Vision 新視野」系列則使用拼貼與二手破損感的元素來呈現街頭的音樂會海報文字。
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