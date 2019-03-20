搶先日本上市！猿田彥隨行杯台灣限量必搶 還有「春日限定」拿鐵、花香磅蛋糕

2019-03-20 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



發跡於東京惠比壽的猿田彥珈琲，現在推出一系列「春日限定」新品迎接春天。即日起與日本同步上市的「花香草莓拿鐵」，還有芙蓉花磅蛋糕、玫瑰磅蛋糕等花香磅蛋糕，另外，台灣搶先日本限量上市的「猿田彥隨行杯」，簡約時髦的外型十分引人注目。

台灣搶先日本上市的「猿田彥隨行杯」，攜手日本人氣的咖啡器具品牌RIVERS共同製作，防灑、防漏的獨家設計，主打特色即使不手拿、丟進包包裡360度也不外漏，表現日本設計的貼心，隨行杯可耐熱-40℃至120℃，冷熱飲皆合用，台灣400個限量發售中。

與日本同步上市的「花香草莓拿鐵」，融合天然大馬士革玫瑰、薰衣草、接骨木花、槿花獨家特製而成春日花香醬料，加上手工熬煮新鮮草莓所調和成的風味拿鐵，口感層次豐富。「花香磅蛋糕」將於3/29登場。「芙蓉花磅蛋糕」加入芙蓉花烘烤，伴隨著覆盆子般的酸甜滋味；「玫瑰磅蛋糕」則加入伊朗玫瑰花瓣烘烤，每一口都是淡雅的玫瑰香氣。

猿田彥珈琲在日本自家烘培研究室烘豆再空運來台，日籍首席咖啡師前寺裕太、海谷步自從在台灣展店後，也長期駐點台北南西店和台中三井店。初春限定「春日綜合咖啡」系列商品，嚴選中美洲宏都拉斯與非洲肯亞的中烘焙咖啡豆，融合血橙、蔓越莓、溫潤的紅茶風味，增加甘甜口感，少了些咖啡苦味，尾韻以薑汁巧克力呈現感受春日暖意。