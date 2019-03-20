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濃縮版裝飾藝術美學史 荷蘭TEFAF展出梵克雅寶骨董與當代經典

2019-03-20 14:46聯合報 記者孫曼╱即時報導

頂級藝術、骨董、設計雲集的2019年度歐洲藝術和古董博覽會（TEFAF）於3月16日24日於荷蘭的馬斯垂克（Maastricht）展開，共有來自20個國家超過275個精選廠商參與，是金字塔頂級藏家年度最期待的盛事。 TEFAF所有展品都經180位來自28個不同領域的專家嚴苛的鑑定與認可，從古典油畫（Old Masters）到當代藝術、頂級珠寶、20世紀傢俱等，自1988年來最重要的博物館及展覽平台。法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）今年將第6度參展，呈現一系列精選骨董及當代作品 。

此次展出的作品中，Heritage系列薈萃梵克雅寶於1920至1990年代之間創作的多款骨董珠寶作品，反映美學的演變與歷經時代洗練的品牌風格。1955年的一款Danseuse paillettes芭蕾舞者胸針，以品牌於1936 年首度推出的「paillettes」圖案演繹1940年以來成為梵克雅寶經典的芭蕾舞伶。一條1965年的紫水晶與黃色剛玉項鍊，鍊墜可拆作胸針，以對比色寶石演繹洋溢異國風情的花卉設計，反映當時美學與可拆式珠寶風潮。

當代新作中，Joyaux de Madagascar項鍊鑲嵌的兩顆馬達加斯加枕形切割藍寶石分別重13.78和14.57克拉，都可拆下作為垂墜耳環配戴，展現品牌寶石的講究與靈活的設計特色。Zip Antique Pastilles拉鍊項鍊以切割成兩半、經仿鏡面拋光潤飾處理的黃K金亮片點綴呈磚狀鍊帶造型的拉鍊，以30年代復古韻味重新演繹這項可以轉換配戴的珠寶經典。

梵克雅寶Zip Antique Pastilles項鍊可轉換為手鍊。圖／梵克雅寶...
梵克雅寶Zip Antique Pastilles項鍊可轉換為手鍊。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶項鍊可拆式胸針, 1965年骨董。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶項鍊可拆式胸針, 1965年骨董。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Joyaux de Madagascar項鍊及耳環連可拆式吊墜。圖／梵克...
梵克雅寶Joyaux de Madagascar項鍊及耳環連可拆式吊墜。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Zip Antique Pastilles項鍊可轉換為手鍊。圖／梵克雅寶...
梵克雅寶Zip Antique Pastilles項鍊可轉換為手鍊。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Lotus imperial胸針, 1968年骨董。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lotus imperial胸針, 1968年骨董。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶項鍊可拆式胸針, 1965年骨董。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶項鍊可拆式胸針, 1965年骨董。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Danseuse Paillettes胸針, 1955年骨董。圖／梵克雅...
梵克雅寶Danseuse Paillettes胸針, 1955年骨董。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Libellule fairy胸針。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Libellule fairy胸針。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Joyaux de Madagascar項鍊及耳環連可拆式吊墜。圖／梵克...
梵克雅寶Joyaux de Madagascar項鍊及耳環連可拆式吊墜。圖／梵克雅寶提供
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珠寶荷蘭
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