EASY SHOP春夏新品夢幻蕾絲系列 主打立體顯瘦

2019-03-20 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



根據最新調查發現，台灣女性胸部豐滿程度日益增長，C罩杯比例超過三成，D罩杯也占25%，但仍有八成女性不滿意！

奧黛莉EASY SHOP今(20)日宣布，今年春夏推出主打新品「夢幻蕾絲」系列，強調這是一款針對時下台灣女性豐滿胸型打造的奇肌內衣，完全打破台灣女性追求豐胸與白皙的迷思，主要訴求「胸大不如立體、白皙不如出色」。

奧黛莉總經理特別助理黃昱倫表示，台灣女性胸型近八成都是豐滿胸型，但這當中高達一半以上的女性，可能同時具有體重過重又不運動的特質，因此非常容易產生胸型太豐滿，視覺上更顯胖，雖明明不胖，但因胸部份量而讓視覺有橫向擴張效果。

而如果胸型有外擴、下垂、副乳等問題，整體身形更容易看起來不好看、更壯、顯胖。

黃昱倫指出，EASY SHOP「夢幻蕾絲」系列以獨家設計的「奇肌修容片」，能讓胸型提托上挺至少0.7公分、側包集中至少0.8公分，有瞬間立體顯瘦的效果。

同時採用深淺雙膚色罩杯設計的顯瘦概念，利用色差產生視覺顯瘦，彷彿為胸部兩側打上修容底妝一般，讓女性不用一味地追求白皙，可依照自己的膚色選擇最襯膚出色的顏色，讓胸部一次同時擁有潤色出色、立體顯瘦兼具的效果，讓女人不用再低調。

黃昱倫說，隨著飲食及生活習慣改變，台灣女性內衣罩杯日益向上成長，過去10年以A、B罩杯為主，目前則以C、D罩杯為主。

據EASY SHOP近二年的銷售顯示，A罩杯約占2%、B罩杯占20%、C罩杯占34%、D罩杯占25%、E罩杯占13%、F罩杯以上占6%，可見台灣女性胸部豐滿程度日益成長。

據調查，女性心中理想的罩杯是C罩杯、其次是D罩杯及B罩杯，E罩杯更次之，此與銷售趨勢相符合。

但仍有近八成女性不滿意自己的胸部，主因在於胸部變大變豐滿，卻不保證胸型好看漂亮，好看漂亮的理想美胸，應具備胸形立體、上挺適中。而豐滿的胸部稍有不慎，未經日常良好的保養，便很容易有外擴、下垂、副乳、顯胖顯厚的問題。

因此，EASY SHOP推出「夢幻蕾絲」系列即在解決豐滿女性胸部的困擾，透過獨家設計的「奇肌修容片」能瞬間改善外擴、下垂、副乳、顯胖顯厚的問題。

同時，EASY SHOP這季特別強調，雖然沒辦法讓女性變得更白，但是可以讓不同膚色的女性看起來更漂亮。