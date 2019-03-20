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1小時完售100碗！「深夜和牛滷肉飯」開到板橋了？蘭笑軒急說明

2019-03-20 13:32聯合報 記者陳睿中╱即時報導

以提供「深夜和牛滷肉飯」著稱的「蘭笑軒」，去年底曾遭傳到板橋開設分店，因此不斷有民眾詢問。近期更因為電視節目報導，最高一天有10餘人傳訊詢問板橋店的相關資訊，業者澄清，當時僅是到板橋快閃2日，並非是開設分店，目前仍僅於台北東區擺攤。

蘭笑軒乃是蘭亭和牛旗下的行動攤車，最大的特色，就是在深夜時會現身東區街頭，販售以和牛製成的滷肉飯，配上牛油煎鴨蛋、辣醃菜等配料，每日限量100碗，每份100元，一週僅會販售2天，號稱是「憑運氣才吃得到」、「1小時內完售」的滷肉飯。由於滋味受到民眾好評、話題性高，因此每逢蘭笑軒擺攤時，總會吸引長長的排隊人龍，甚至連在吳宗憲的電視節目當中，都曾獲得多位美食家的好評。

蘭亭負責人蘭小明表示，2018年年底期間，蘭笑軒曾因獲友人邀請，到板橋快閃2天。但因期間有部落客前來撰寫食記，加上媒體強化曝光，當時讓部份民眾誤以為蘭笑軒在板橋有開設分店。近期隨著電視節目報導，又意外讓舊資訊被找出，最高每日有接到十餘通的電話或訊息詢問板橋的擺攤資訊，甚至有民眾因板橋買不到而不開心，店家也感到十分抱歉，也透過臉書粉絲頁、Line等方式解釋。

蘭小明指出，蘭笑軒目前僅有週五跨週六、週六跨週日的兩個夜間時段於東區販售，加上蘭笑軒是腳踏車攤，移動不便，因此沒有計畫至板橋開設分店。除了攤車型態，蘭笑軒在捷運永春站附近另設有「蘭笑軒－永春號」的駐點服務，中午就有販售和牛滷肉飯，適合民眾白天用餐。

每逢擺攤時，蘭笑軒攤車前就可看見長長的排隊人龍。圖／取自蘭笑軒-深夜和牛肉飯粉絲...
每逢擺攤時，蘭笑軒攤車前就可看見長長的排隊人龍。圖／取自蘭笑軒-深夜和牛肉飯粉絲團
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蘭笑軒所販售的深夜和牛滷肉飯，每份100元，每日限量100碗。圖／取自蘭笑軒-深...
蘭笑軒所販售的深夜和牛滷肉飯，每份100元，每日限量100碗。圖／取自蘭笑軒-深夜和牛肉飯粉絲團
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滷肉飯快閃捷運
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