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蘋果iMac也更新！主打最新處理器與強大繪圖晶片

2019-03-20 12:19聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

蘋果春季發表會還沒到，新品消息卻一波波搶先來，繼iPad Air、iPad Mini相當吸引人的規格更新之後，再宣布了iMac桌上型電腦的更新消息，推出加入高達8核心的Intel第9代處理器與強大Vega繪圖處理晶片的訂製機種選擇，主打需要強大繪圖能力、多工處理運算的使用者。

蘋果這次首度將最高達第9代6核心和8核心的處理器應用在27吋iMac上，效能提升最高達2.4倍；在21.5吋iMac機種上，則是配備第8代4核心處理器，並首度加入6核心處理器可供選擇，可提供快達60%效能。而為了滿足大量繪圖處理工作的專業人士需求，從21.5吋iMac就可選擇採用Radeon Pro Vega繪圖處理技術的新規格，繪圖處理效能大幅提升可達80%，配備Radeon Pro Vega的27吋iMac在繪圖處理效能上也可提升50%，絕對是相當有感的規格更新。

但除了以上的規格更新，其它硬體配置則與先前機種相同，保有原本的輕薄俐落的鋁金屬與玻璃機身，具有高達1470萬像素解析度與10億種色彩的27吋Retina 5K與21.5吋4K解析度顯示器，無論何種空間環境、一般消費者或專業人士，擺上一台iMac都可完美融入，並且更輕鬆地完成日常工作或是最繁重的專業工作內容。

全新21.5吋iMac配備Retina 4K顯示器，建議售價41,900元起；全新27吋iMac配備Retina 5K顯示器，建議售價57,900元起。將於官網與Apple Store App 開放訂購。

全新iMac配備Radeon Pro Vega繪圖處理，非常適合負責大量繪圖處理...
全新iMac配備Radeon Pro Vega繪圖處理，非常適合負責大量繪圖處理工作的專業人士。圖／蘋果提供
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全新iMac具備Retina 4K與5K顯示器，隨附macOS Mojave的深...
全新iMac具備Retina 4K與5K顯示器，隨附macOS Mojave的深色模式能為桌面帶來截然不同的嶄新外觀。圖／蘋果提供
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新款27吋與21.5吋iMac提供更強大的處理器與Vega繪圖處理晶片機種。圖／...
新款27吋與21.5吋iMac提供更強大的處理器與Vega繪圖處理晶片機種。圖／蘋果提供
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