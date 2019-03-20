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一換季皮膚就乾癢 皮膚科醫師：保養勿一款到底

2019-03-20 11:24聯合報 記者簡浩正╱即時報導

你是否有換季就容易覺得皮膚乾癢？雖更換多款保養品，仍效果不佳的困擾。皮膚科醫師建議，肌膚保養不應該一年四季都使用同一款，不同季節時，應使用不同質地、正確成分的保養品來調控膚質，避免保養遊牧民族。

開業皮膚科醫師林亮辰表示，因氣候變化、環境等影響，許多民眾的肌膚相對敏感，一到換季時，便容易有乾癢、紅腫甚至脫皮等狀況，若加上錯誤的保養方式，更會使皮膚的皮脂膜變薄、角質層受損，導致惡性循環。

林亮辰說，台灣四季的氣溫變化明顯，民眾在季節轉換時，面對的肌膚問題有所不同，像是春天時易有臉部發癢等現象；夏天時，臉上油脂分泌相對旺盛；忽冷忽熱的秋天，皮膚較容易乾燥；冬天時，肌膚容易乾冷。因此，在不同季節時，建議應使用不同質地、正確成分的保養品，才是調控膚質的正確方式。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠則表示，春天容易忽冷忽熱，民眾容易因此忽略保濕，導致肌膚常處於乾澀狀態，甚至出現細紋、脫皮等情況，除了以精華乳保養外，建議保濕部分還是不能少。

黃毓惠也提到，春天有些女性容易因花粉、空氣等因素產生過敏，並導致蕁麻疹，一旦發作起來又癢又腫，像是被蚊子叮咬過般，讓人困擾。她近期就收治好幾位因氣候轉換而蕁麻疹上身患者，治療後狀況才好轉。

針對民眾春夏秋冬不同季節上，保養品如何選擇，林亮辰建議春天時可選擇精華乳，減緩肌膚乾燥發癢問題；夏天悶熱易滿臉油光，可選擇無油乳液，提升肌膚保溼度；秋天則可選擇保濕乳，來減少皮膚乾澀、緊繃感；寒冷的冬天則建議滋潤乳霜，來避免肌膚水分流失。

林亮辰強調，市面上已有品牌針對不同季節推出不同的保養品，挑選合乎自身膚質的品項很重要，民眾若不了解自己的肌膚屬性及如何挑選，可先向皮膚科醫師諮詢溝通後再使用。

皮膚科醫師麻疹
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