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柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

一打卡、LINE秒響 出國旅遊遇「這要求」白眼翻到背後

2019-03-20 11:10聯合新聞網 綜合報導

好不容易存夠錢出國旅行放鬆一下，在IG臉書打卡分享美照給朋友，是個很平常的動作。但「一打卡、LINE秒響」，平常都沒連絡沒在關心的「親友」突然來訊，要求代購一堆，不但語氣講得理所當然，真的心軟買回還被嫌東西貴「真的很氣」，讓人白眼翻到背後去！2位網友在「爆怨公社」臉書社團貼文，都是出國時被朋友要求代購，卻遭到不太禮貌的對待。更氣的是心軟幫買後，對方還質疑你「賺很大」，引出許多一樣「內心翻白眼」的網友熱議，不少人都親身遭遇這款人情壓力。

有位網友日前上「爆怨公社」分享一個不愉快的對談，去日本玩時一個畢業後都沒連絡的同學突然私訊：「你去日本要玩幾天？」、「因為我想『叫你』幫我買東西」！讓原PO傻眼感慨表示：如果加個「請」字可能還會幫忙買！網友則認為對方實在不太禮貌，「好氣這種人！」、「現在的人很敢開口」、「討厭那些突然出現就要幫忙的人」、「請字都不會寫」。

出國玩「一打卡、LINE秒響」，原來是要求代購。示意圖／ingimage提供
出國玩「一打卡、LINE秒響」，原來是要求代購。示意圖／ingimage提供
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另一位苦主在「爆怨公社」分享的經歷則讓眾人更心有戚戚焉。原PO表示好不容易存錢出國一趟，因為打卡分享人在國外，引來一些親友要求代購，但是當原PO真的千辛萬苦幫忙購物回台，卻被嫌棄「為什麼你比代購還要貴？」，讓他一聽理智線秒斷，大罵「自己不出國！還硬不找代購！」。好心幫忙購物卻被質疑「怎麼那麼貴？」引起不少網友共鳴：「這個真的很值得抱怨」、「一打卡馬上LINE就響起了」、「尾數零頭都沒算，還被質疑變貴」、「相同經驗！真的很氣」，PO文引出更多相同苦主，討論類似的不愉快經驗。

為了避免出去玩被要求東要求西，甚至造成不必要的代購糾紛，有粉絲建議幾招給大家參考，「回台後再打卡Po文分享遊記」、或直接告知對方「我代購價格不便宜喔」、打卡貼照兼文字公告「不代買不代購」、「連回都不要回」，讓這些平常不聯絡裝熟魔人知難而退吧。

網友出國去玩被要求代購，扛回來還被嫌貴。示意圖／ingimage提供
網友出國去玩被要求代購，扛回來還被嫌貴。示意圖／ingimage提供
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