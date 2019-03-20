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這就是消費者喜歡的菜！RADO、浪琴表一起玩復刻設計

2019-03-20 09:23聯合報 記者曾智緯╱即時報導

懷舊復古的浪潮在鐘表的世界裡，依舊方興未艾，因此即便沒有參與巴塞爾鐘表展（Baselworld）的雷達表（RADO）、浪琴表（Longines）在本季依舊有新款推出。不一樣的是，即使叫做「新」款，但卻有著復刻過去熱銷款的樣式，同樣受到矚目。

「來一客鮑魚吧！」這裡說不是海鮮餐廳裡賣的生猛海味，而是在六〇年代風靡一時的表殼外觀暱稱，無表耳一體成型的設計是最大特色，充滿了年代感。而RADO就從自家那個時期的Captain Cook庫克船長系列中，找到靈感，推出全新的Tradition系列Captain Cook 庫克船長MKIII腕表，用上的就是鈦金屬鮑魚表殼，同時還採用了箱型表鏡來搭配。表盤上有著超大立體時標、分鐘刻度、箭型分針和秒針以及品牌的「船錨」Logo，皆飾以醒目的白色或鮮黃色夜光塗層。但機芯升級了，具動力儲存長達80小時，而且還有逼近47毫米的大表徑，完全就是許多男性消費者的菜。

而浪琴表則選擇重新詮釋四〇年代替英國皇家空軍打造的經典表款，推出Heritage Military復刻軍表。浪琴表是從一位收藏家所提供實際配戴過上戰場的骨董表獲得啟發，而且忠實的復刻各種細節，包括了讓人想起原版軍用表的加大表冠，還原了當年功能性和特色；銀色蛋白石表盤上以手工噴繪精緻巧妙的黑色漆點，模仿腕表氧化後的狀態。不僅如此，為了真實呈現年代感，品牌字樣也是沿用四〇年代的設計，而且即使改用了自動上鍊機芯，表盤上也沒有「Automatic」字樣，是浪琴表的首次嘗試。若要說，這款表和70年前的設計有何不同，就只有加大到38.5毫米的表徑了。

浪琴Heritage Military復刻軍表，不鏽鋼表殼搭配蛋白石表盤，動力儲...
浪琴Heritage Military復刻軍表，不鏽鋼表殼搭配蛋白石表盤，動力儲存64小時，約69,200元。圖／Longines提供
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復刻表款也很帥，雷達推出全新Captain Cook庫克船長MKIII腕表，取材...
復刻表款也很帥，雷達推出全新Captain Cook庫克船長MKIII腕表，取材自1960年的庫克船長系列。圖／RADO提供
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雷達Tradition系列Captain Cook 庫克船長MKIII腕表，鈦金...
雷達Tradition系列Captain Cook 庫克船長MKIII腕表，鈦金屬表殼，動力儲存80小時，約84,500元。圖／RADO提供
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