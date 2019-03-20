這就是消費者喜歡的菜！RADO、浪琴表一起玩復刻設計

2019-03-20 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



懷舊復古的浪潮在鐘表的世界裡，依舊方興未艾，因此即便沒有參與巴塞爾鐘表展（Baselworld）的雷達表（RADO）、浪琴表（Longines）在本季依舊有新款推出。不一樣的是，即使叫做「新」款，但卻有著復刻過去熱銷款的樣式，同樣受到矚目。

「來一客鮑魚吧！」這裡說不是海鮮餐廳裡賣的生猛海味，而是在六〇年代風靡一時的表殼外觀暱稱，無表耳一體成型的設計是最大特色，充滿了年代感。而RADO就從自家那個時期的Captain Cook庫克船長系列中，找到靈感，推出全新的Tradition系列Captain Cook 庫克船長MKIII腕表，用上的就是鈦金屬鮑魚表殼，同時還採用了箱型表鏡來搭配。表盤上有著超大立體時標、分鐘刻度、箭型分針和秒針以及品牌的「船錨」Logo，皆飾以醒目的白色或鮮黃色夜光塗層。但機芯升級了，具動力儲存長達80小時，而且還有逼近47毫米的大表徑，完全就是許多男性消費者的菜。