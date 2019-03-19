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遇上這5個星座　妳先開口「說愛你」就輸了！

2019-03-19 22:12聯合報 記者劉小川╱即時報導

愛情裡面有一句話說，先開口的人就輸了！然而實際上還真的是這樣，愛上一個人如果先開口，那麼可就輸了。有的星座先開口不一定會輸，但下列五個星座的人，先開口你就真的輸了。

第五名、雙魚座

別急著想要跟雙魚座在一起，因為雙魚座比起戀愛，更喜歡曖昧，如果妳的他剛好是個條件不錯的雙魚，要他死心塌地，就對他忽冷忽熱吧！讓他的內心來場三溫暖，也順便證實一下自己的魅力。

第四名、巨蟹座

千萬別相信巨蟹座此時此刻對你的好，就是情感。因為巨蟹對於大家的眼裡，就是一個好好先生、好好小姐，非常熱心，但有時候會被這樣的熱心打動，你就輸了！巨蟹座在挑選人的時候，是希望對方，有個細膩而貼心的舉動，才容易打動她，請持續一周，見真章。

第三名、水瓶座

水瓶座若是碰到一拍即合的夥伴或是朋友，他有時候自己也很難辨別，到底是愛情還是友情，就一直在邊線踩著。當妳自己不小心陷入了戀愛的狀態，而水瓶座的心裡，卻還只把妳當成朋友，真是誤會一場啊！

第二名、雙子座

跟雙子座在還沒正式確認關係時，對於風向星座的他，喜歡先看看、先試試來挑選適合的對象。若真的要雙子心動，就別讓他抓住妳、讓他看出妳對他有愛意很多（只要表現出一點點）。等到確認關係，盡量也保持自己沒愛他那麼多，讓雙子座這陣風，好好的追著妳吹吧！

第一名、天秤座

愛情對於天秤座來說，自己是一個不可一世的人，所以應該要自己挑選出最出色的另一半，所以對於天秤座來說，感情對於天秤座來說，就像養金魚般，哪隻漂亮挑哪隻。時常保持一定的距離，卻不給名分，又曖昧不清，不願意當成說出口的那個，所以先說出口，妳就輸了。

在愛情中，先開口的人就輸了！圖／摘自Pelexs
在愛情中，先開口的人就輸了！圖／摘自Pelexs
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想要抓住雙子座，先讓他能抓住妳。圖／摘自Pelexs
想要抓住雙子座，先讓他能抓住妳。圖／摘自Pelexs
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巨蟹座，是位好好先生啊。圖／摘自Pelexs
巨蟹座，是位好好先生啊。圖／摘自Pelexs
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天秤座對愛情很小心翼翼。圖／摘自Pelexs
天秤座對愛情很小心翼翼。圖／摘自Pelexs
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水瓶很愛踩邊線。圖／摘自Pelexs
水瓶很愛踩邊線。圖／摘自Pelexs
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