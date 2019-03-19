Cindy Chao鳶尾花浮雕手環 向大師致敬

2019-03-19 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 錢欽青 ╱即時報導



＊Cindy Chao進軍TEFAF

繼2016「巴黎古董雙年展」、2018「倫敦大師傑作展」後，以「藝術珠寶」自許的Cindy Chao再度進軍有三十餘年歷史的「TEFAF歐洲藝術博覽會」，成為今年唯一新增的頂級珠寶品牌。

三月下旬的荷蘭馬斯垂克，春寒料峭，與TEFAF展場內川流不息的觀眾熱情成了明顯對比。以陰翳美學為基調呈現的「生命之樹」裝置，支撐了Cindy Chao整個攤位2019 Black Label大師系列的璀璨華麗。

TEFAF堪稱門檻最高的藝術博覽會，參展廠商必須具備國際影響力、曾受邀參加全球知名藝術大展、與博物館密切交流，且對社會有卓越貢獻、致力公益等條件，才有入展資格。Cindy Chao趙心綺本人笑著說，參加TEFAF一直是自己的人生目標，非常幸運在巴黎古董雙年展兩個月後就收到通知。

請趙心綺分析這三大頂級藝術展的特色？三家都審查嚴謹、品味卓絕，主要差別在客層。「巴黎古董雙年展」主要是法國人。「倫敦大師傑作展」是中東、俄羅斯、亞洲、當地英國人的混合。「TEFAF歐洲藝術博覽會」擁有更多old money，與傳說中歐洲的王公貴族，這些人平常不輕易出席展覽，應該只會在瑞士聖摩里茲這類滑雪勝地才會出沒，「 開幕第一、二天，同事開玩笑說，全世界最貴的皮草、限量愛馬仕包全部都出現了，主辦單位說至少一百架私人飛機，因為TEFAF是以『世界最leading的藝術博覽會』自許」。

這麼高端的場合，當然要拿出最精美絕倫的作品。

這次攤位的主視覺是翠綠色的「山玫瑰胸針」，同時也是主辦方的官方宣傳品之一。主石是105.37克拉的斯里蘭卡貓眼金綠寶石，隨著光影閃動，鑲嵌花瓣與葉子用了2500顆、6種綠色寶石，排列組成16色的色階，目的是以大小寶石的光影反射、色彩濃淡與不同形狀，創造綠色「視覺混色」的效果，只有親臨現場才能感受它的無比華美。

另一個嘔心瀝血之作是「鳶尾花浮雕手環」。鳶尾花是佛羅倫斯市花，Cindy Chao融合鳶尾花與浮雕，向文藝復興巨匠米開朗基羅致敬。手環用了共97.63克拉、2,582顆七種玫瑰式車工白鑽，來表現花朵在晨露下晶瑩通透。主石是四克拉的梨形切割黃鑽，花瓣到手環上鑲嵌粉紅剛玉、橘色剛玉、白鑽、藍寶石、咖啡鑽及黃鑽各式等6種共4,400多顆寶石，來傳遞黃、粉、白、藍、咖啡漸層意境。

「如何不影響立體感結構、又能整片打開、還很柔軟？團隊來來回回討論構想五年，執行一年八個月，一直做到最後一秒才送來會場」。這件趙心綺最滿意的作品，也恰好是TEFAF主席的最愛。「我的歐洲工匠說，完了，我們真的把它做出來了，Cindy這個瘋子，下個作品會更可怕！」

＊TEFAF：悠遊七千年藝術文化

TEFAF歐洲藝術博覽會的全名是TEFAF Maastricht ( The European Fine Art Fair) ， 每年吸引全球七萬觀眾，包含國際重量級買家和藝術機構藏家，因此許多參展商願意耗上數十年等待入展。今年3月16日至24日在荷蘭馬斯垂克會展中心舉行。

展出含括古董、古代藝術、現代藝術、設計、繪畫、頂級珠寶、紙本藝術、部落藝術等八項，也被稱為大型移動博物館，開展前須經「藝術品鑑定程序(Vetting Process)」，每件展品更須通過來自29個藝術領域、175位享有國際聲譽的專家審查。