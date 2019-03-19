小沛迷們看過來！準備開搶沛納海全新一代青銅表

2019-03-19 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



近年鐘表圈多有不同的青銅材質腕表，形成一股風潮，不過，若要說是誰帶起的流行？不少人都會想到2011年沛納海（PANERAI）那款堪稱是經典的青銅表PAM00382，其後還陸續推出了第二代及第三代，同樣非常搶手。然而，沛納海今年選在巴塞爾鐘表展的前夕，出其不意的曝光全新第四代青銅表PAM00968，就是要讓小沛迷們荷包失血！

坦白說，青銅因為材質特性，容易質變，並不太適合當作表殼的物料。不過，也正因為青銅會隨著時間改變表層的外貌，每一款都會形成獨一無二的外觀，頗有「養表」的樂趣，因此沛納海在2011年推出的青銅表PAM00382，才會造成一股炫風，套句表迷說的「就是愛這一味」。之後在2013年及2017年，沛納海依循同樣的架構，以青銅表殼搭配不同綠、藍的表盤，打造了第二、三代腕表，一上市也是變成秒殺款。

今年，全新的第四代青銅表PAM00968則又帶來新的變化，這一次表殼材質不變，但採用了咖啡色的表盤，搭配同色系的單向旋轉陶瓷表圈。這樣的組合，是沛納海首次推出，加上PAM00968所屬的Submersible家族，今年又正式從Luminor系列獨立出來，因此是Submersible首款青銅表，有著品牌雙項第一的特色。同時據了解，今年僅會打造限量1,000只，對藏家來說，更是搶手度加倍。