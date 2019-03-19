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坎達爾珍娜拍LONGCHAMP形象片 展現女戰士馳騁的風采

2019-03-19 19:54聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

LONGCHAMP發布以形象代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）為主角的2019春夏形象短片，演繹當季的寫意浪漫，在加州大道、馬里布海灘間以「馳騁（The Ride）」為題，拍攝徜徉大自然的畫面。

品牌創意總監Sophie Delafontaine推出的2019春夏系列，以七○年代風格為主，影片以陽光閃耀的海岸線呼應自由自在的氛圍，坎達爾珍娜身穿流蘇短褲、橘紅色麂皮短版上衣，和當季重點單品羅馬平底皮革涼鞋，一身女戰士的裝扮與氣氛；春夏系列以花花女公子、迷情豹女郎為設計靈感，散發任性刁蠻的自信，或是獵裝與豹紋的狂野，服裝散發著女性多變的特質，運用屬於沙漠、夜空的圖紋或是色澤，麂皮比基尼內衣、獵裝夾克和流蘇的穿插，都展現嬉皮浪漫風，而Ikat民族印花也運用在細節之中。

坎達爾珍娜使用的包款，是主打的Amazone手袋系列，在當季以緹花帆布、珠光小羊皮、漆皮或蟒蛇紋皮革、流蘇等帶來多樣變化，此外，在顏色方面更為飽和濃郁，卡其色和紫羅蘭色都是個性強烈的色澤，成為穿搭重點，坎達爾珍娜使用的黑色荷篷包，則是素面實搭的款式，也適合上班選用。

坎達爾珍娜身穿LONGCHAMP春夏系列皮衣與Amazone系列黑色素面荷篷包，...
坎達爾珍娜身穿LONGCHAMP春夏系列皮衣與Amazone系列黑色素面荷篷包，相當帥氣。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜拍攝LONGCHAMP 2019春夏形象短片的幕後花絮。圖／LONGC...
坎達爾珍娜拍攝LONGCHAMP 2019春夏形象短片的幕後花絮。圖／LONGCHAMP提供
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Amazone Folk紫羅蘭色荷篷包（小），售價28,600元。圖／LONGC...
Amazone Folk紫羅蘭色荷篷包（小），售價28,600元。圖／LONGCHAMP提供
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坎達爾珍娜以米色針織衫搭襯Amazone黑色素面荷篷包，氣質優雅。圖／取自spl...
坎達爾珍娜以米色針織衫搭襯Amazone黑色素面荷篷包，氣質優雅。圖／取自splashnews.com
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坎達爾珍娜以米色針織衫搭襯Amazone黑色素面荷篷包，氣質優雅。圖／取自spl...
坎達爾珍娜以米色針織衫搭襯Amazone黑色素面荷篷包，氣質優雅。圖／取自splashnews.com
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坎達爾珍娜以米色針織衫搭襯Amazone黑色素面荷篷包，氣質優雅。圖／取自spl...
坎達爾珍娜以米色針織衫搭襯Amazone黑色素面荷篷包，氣質優雅。圖／取自splashnews.com
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坎達爾珍娜身穿LONGCHAMP流蘇連身裙，選用Amazone Matelass...
坎達爾珍娜身穿LONGCHAMP流蘇連身裙，選用Amazone Matelassé黑色荷篷包，展現浪漫隨性的面貌。圖／LONGCHAMP提供
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LONGCHAMP 2019春夏形象短片在加州拍攝。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2019春夏形象短片在加州拍攝。圖／LONGCHAMP提供
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Amazone Cabochon 3D荷篷包（小），售價42,200元。圖／LO...
Amazone Cabochon 3D荷篷包（小），售價42,200元。圖／LONGCHAMP提供
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Amazone Color Block粉膚色荷篷包（小），售價33,500元。圖...
Amazone Color Block粉膚色荷篷包（小），售價33,500元。圖／LONGCHAMP提供
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Amazone Python荷篷包（迷你），售價23,700元。圖／LONGCH...
Amazone Python荷篷包（迷你），售價23,700元。圖／LONGCHAMP提供
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「馳騁」是LONGCHAMP 2019春夏形象短片主題。圖／LONGCHAMP提...
「馳騁」是LONGCHAMP 2019春夏形象短片主題。圖／LONGCHAMP提供
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以坎達爾珍娜為主角的2019春夏形象短片。圖／LONGCHAMP提供
以坎達爾珍娜為主角的2019春夏形象短片。圖／LONGCHAMP提供
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Amazone Folk卡其色荷篷包（小），售價28,600元。圖／LONGCH...
Amazone Folk卡其色荷篷包（小），售價28,600元。圖／LONGCHAMP提供
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