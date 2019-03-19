坎達爾珍娜拍LONGCHAMP形象片 展現女戰士馳騁的風采

2019-03-19 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LONGCHAMP發布以形象代言人坎達爾珍娜（Kendall Jenner）為主角的2019春夏形象短片，演繹當季的寫意浪漫，在加州大道、馬里布海灘間以「馳騁（The Ride）」為題，拍攝徜徉大自然的畫面。

品牌創意總監Sophie Delafontaine推出的2019春夏系列，以七○年代風格為主，影片以陽光閃耀的海岸線呼應自由自在的氛圍，坎達爾珍娜身穿流蘇短褲、橘紅色麂皮短版上衣，和當季重點單品羅馬平底皮革涼鞋，一身女戰士的裝扮與氣氛；春夏系列以花花女公子、迷情豹女郎為設計靈感，散發任性刁蠻的自信，或是獵裝與豹紋的狂野，服裝散發著女性多變的特質，運用屬於沙漠、夜空的圖紋或是色澤，麂皮比基尼內衣、獵裝夾克和流蘇的穿插，都展現嬉皮浪漫風，而Ikat民族印花也運用在細節之中。