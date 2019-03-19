粉樂町展開幕 邀民眾「坐」出藝術

2019-03-19 18:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



2019年粉樂町當代藝術展於19日舉行，在開幕記者會上，粉樂町策展執行長翁美惠表示，展覽的主題是「席、息相關」，希望透過展覽，讓民眾看到藝術家如何把日常生活中，如椅子等家居用品變成藝術。另外，展方也將藝術家的作品放在信義區不同的角落，讓民眾可以近距離感受。

透過椅子產生連繫

粉樂町展覽從3月19日到5月19日，邀請到來自當代藝術家在信義區不同角落展出作品。以來自台灣的李承亮為例，他的作品《巨人的很多椅子》坐落在台北文創大樓，透過新莊棒球場老舊摺疊椅的重新組裝，組成一座躺臥的巨人型體，民眾可以自由穿梭作品其中，享受藝術家所創造的奇幻空間。

翁美惠致詞時說，這次展覽的主題是「席、息相關」，透過椅子可以傳達許多意念。她以自己為例，她結婚33年，無論搬過幾次家，家裡一定設有一對成雙的椅子，象徵她與老公一定要坐在一起聊天，分享每天發生的事情，透過椅子來讓彼此交流、互動。

培養藝術氣息

她認為，不同的椅子，人坐下去的感覺都會不一樣，說出來的話及跟別人互動的模式就會不同。她希望透過這次的展覽，讓不同藝術家對椅子有不同的發揮，讓藝術家利用椅子，傳達出不同的變化，也讓民眾坐上去後，可以體會不同的感受。

另外她也提到，除了椅子的「席」之外，另一個「息」則是指一個人的藝術氣息。「粉樂町邁入第12屆，我們希望透過『城市美術館』的概念，讓『生活藝術化、藝術生活化』，培養民眾的藝術氣息，讓大家更有創造力。」

參展者Emmanuelle作品《一百種顏色》(Photo by 粉樂町主辦方)

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