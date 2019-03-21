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「杜美心」現身華山！童星雲集「巴黎龐畢度中心 兒童藝術工作坊」

2019-03-21 17:05聯合新聞網 聯合數位文創

近期爆紅的國產遊戲「還願」，除了呈現台灣傳統文化的美術風格受到廣泛關注，詭譎神秘的遊戲體驗及讓人猜不透的故事情節，更是引發玩家高度好奇，更有其中討論度最高的小女主角「杜美心」，3月19日與人氣童星林裔臻、林杰叡、楊家芸一同現身在「巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊」，穿上工具服，化身成可愛的小小建築師。

圖/聯合數位文創 提供
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飾演「還願」遊戲要角「杜美心」的林芷瑈今天特別穿了「美心」的招牌黃色小洋裝，而飾演「紅衣小女孩」的林裔臻、楊家芸也都穿著代表自己角色的紅色洋裝出席，四位人氣超高的小演員一同出現，讓現場為之瘋狂，紛紛搶著要與這幾位今年最火紅的童星合照。

在「創藝沙雕工作坊中｣，四位小朋友都專心的堆自己心目中的建築，不斷討論要用什麼方式才能把形狀做出來，林芷瑈說「平常就很喜歡美勞和手作，常自己動手做卡片或是跟著步驟做簡單的模型，所以非常喜歡這次的體驗」在堆沙堡的過程中，小演員們也學會用水幫自己的作品塑型，也利用這點，幫沙堡外觀做特殊的花紋；而在「安藤忠雄工作坊」中，他們跟著老師一起觀察了地形，合力蓋出想像中有草皮、游泳池、玻璃屋的超豪華大房子，過程中有很多的意見交換、新奇的嘗試，也都激發出不同的創作火花，讓整個體驗過程變得更有趣。

四位小朋友完成體驗後，心滿意足的表情全寫在臉上，連最後的環境收拾都非常開心。揮別角色形象，現實生活中的他們其實都是外向活潑的孩子呢！從這次的體驗，也讓他們感受到創作的樂趣和自由。

圖/聯合數位文創 提供
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對於體驗的心得，林芷瑈說「平常就只能用很簡單的方式把沙子舖平再堆起來而已，但今天可以用很多道具，也知道要用水來定型，覺得很好玩」。林裔臻說「雖然都還沒想到要做什麼，但一定會是很漂亮的城堡！」過程中會發現，孩子其實對於創作是沒有特殊邏輯的，他們只憑感覺把作品「玩」出來，漸漸地從中學習表達能力、對生活的觀察力與自信心。

「巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊」提供大人、小孩同樂的平台，知名心理師許皓宜說「孩子們在面對壓力時，遊戲便是他們紓解情緒的重要管道。並不是要孩子理解深奧的藝術理念，而是藉由對生活週遭的觀察、想像，來激發孩子本能性的創造力，讓父母陪伴孩子更有脈絡的玩藝術，輕鬆自在的學習」

對於之後的計畫，小演員楊家芸的新戲「闇夜」即將在四月上檔，而林芷瑈的新作品將會在七月左右公佈，也請各位粉絲拭目以待。

圖/聯合數位文創 提供
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「巴黎龐畢度中心－兒童藝術工作坊」

小小建築師-創藝沙雕&安藤忠雄工作坊

●活動地點：華山1914文化創意產業園區 西5館

●活動日期：2019/1/18- 2019/4/7

●前往購票：udn售票網

巴黎建築沙雕
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